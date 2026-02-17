乃木坂46・川﨑桜、1st写真集『エチュード』表紙カット公開！「背伸びをして大人っぽい表情を意識しました」 | RBB TODAY

4月14日に発売される、乃木坂46・川﨑桜の1st写真集のタイトルが『エチュード』（新潮社）に決定し、あわせて4種類のカバーが公開された。

同作はフランスのニースとパリ、2つの都市を舞台に撮影を敢行。カバーは通常版に加え、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版の計4種類が展開される。

通常版のカバーを飾るのは、パリでの滞在最終日の朝に撮影された一枚だ。桜色のドレスを身に纏い、朝日を浴びて振り返るその姿は、大人の女性としての品格を感じさせる。川﨑は同作について「通常版で着用しているドレスは少し大人っぽいデザインだったので、私も背伸びをして大人っぽい表情を意識しました。タイトルの『エチュード』はフランス語で『練習』という意味があるそうです。完成された私ではなく、今も理想に向かって歩き続けている、そんな今の私のありのままが詰まった写真集です」と、タイトルに込めた想いを明かしている。

楽天ブックス限定版カバー／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

楽天ブックス限定版のカバーには、ニースの海上で撮影されたカットが採用された。アンニュイな視線を投げかけるこの一枚について、川﨑は「ボートの上で撮った大好きな写真です。この写真を撮ったときに、『絶対表紙に使って欲しい』と思ったので、お気に入りの一枚になっています。これはニースの港町に行った時に、ボートがたくさん並んでいて特別に乗せてくださったものです。海がキラキラ輝いていて、お洋服もセーラー風のコーディネートだったので、お洋服と雰囲気が合っているところも見どころだと思います。珍しく前髪を分けています。まさに南フランスという雰囲気の私に注目していただけると嬉しいです」と語り、自身も強く推薦したカットであることを強調した。

セブンネットショッピング限定版カバー／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

セブンネットショッピング限定版のカバーは、ニースの早朝、市場で撮影されたものだ。弾むような高揚感が伝わる笑顔のカットとなっている。「ニースの市場で撮った写真です。朝から元気いっぱいで、ニースの美味しい空気を吸いながら撮影してきました。写真集の撮影が本当に楽しくて、思わず出ちゃった無邪気な表情なんです。あの時、あの場所だからこそ引き出せた素の私がたくさん詰まっています。ぜひ一緒に旅をしているような気持ちで見ていただけると嬉しいです」とコメントし、飾らない等身大の姿を見せている。

Sony Music Shop限定版カバー／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

Sony Music Shop限定版のカバーは、念願だったというパリのスケートリンクで滑走した際の一枚。夕日を背に神々しい表情を浮かべる、ドラマチックな写真となっている。これに対し川﨑は「写真集のロケで一番の希望だったパリのスケートリンクでの一枚です。私の青春を捧げてきた大好きなスケートを、作品として残せることが本当に幸せでした。この衣装も自分でデザインに参加したり、羽をつけたいなどの希望を出させていただいた、こだわりが詰まった宝物なんです。スケートは今の私を作ってくれた大切な原点なので、その想いを皆さんに感じていただけたら嬉しいです」と、自身のルーツへの想いを口にした。

同写真集はA4判、オールカラー176ページで構成され、定価は2855円。特典として全6種類のポストカードのうち1種が封入される。