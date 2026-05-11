東武池袋、チョコミントグルメを集めたフードイベントを21日より開催！「チョコミントクリームコロッケ」も登場 | RBB TODAY

東武百貨店 池袋本店は、5月21日から6月3日まで、地下2階・地下1階の食品フロアで「チョコミントハント！」を開催する。

同企画は、初夏にぴったりな爽快感のあるチョコミントグルメを集めたフードイベント。3回目となる今回は、参加店舗数が47店舗に拡大し、商品数は過去最大規模の約110種類を展開する。なかでも東武限定品は46種類にのぼり、前年の約1.8倍となる。

スイーツでは、コロンバンの「チョコミント オペラ」（783円）、ガトー・ド・ボワイヤージュの「チョコミントのパイカスター」（486円）、菓匠 花見の「チョコミント生どら焼」（324円）などが登場。チョコの甘さとミントの爽快感を、ケーキやパイ、和菓子で楽しめる。

チョコミント オペラ

チョコミントのパイカスター

さらに今回は、惣菜やパンにもチョコミントが進出。魚の北辰からは、白身魚に砕いたチョコやミントの葉を合わせた「チョコミント風味の白身魚のカルパッチョ」（698円）が販売されるほか、グッドモーニングバンコクの「チョコミント生春巻き」（880円）、発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京の「モッツァレラ＆バナナ チョコミントクリームコロッケ」（681円）、ポンパドウルの「チョコミン党ブレッド」（648円）など、意外性のあるメニューも並ぶ。

チョコミント風味の白身魚のカルパッチョ

チョコミント生春巻き

チョコミン党ブレッド

ドリンクでは、サダマツ ジュース＆スイーツの「チョコミント・フラッペ」（1,080円）、キーコーヒーの「チョコミントフロート」（イートイン825円、テイクアウト810円）、丸福珈琲店の「チョコミントスムージー」（イートイン1,100円、テイクアウト1,080円）を用意。暑さを感じる季節に、ひんやりとしたチョコミントメニューを楽しめる。

チョコミント・フラッペ

チョコミントフロート

チョコミントスムージー

開催場所は東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階 食品フロア。営業時間は午前10時から午後8時まで。一部商品は数量限定で、売り切れ次第終了となる。