日向坂46、17thシングル「Kind of love」のCM公開！「魂がこもってる」「神CM確定です」 | RBB TODAY

日向坂46が11日に公式Xを更新。17thシングル「Kind of love」のCMを公開した。

20日に発売される新シングル。四期生の藤嶌果歩が初めて単独センターを務める。

日向坂46は11日にXを更新し、「2026年5月20日(水)発売 17thシングル『Kind of love』のCMを公開いたします」と告知。30秒間のCMを公開した。

CMは6日に公開されたMVの終盤が使われたもの。藤嶌のソロのセリフから始まり、メンバーが屋外で紙芝居が飛ぶ中でパフォーマンスしている様子が映されていた。

公式は「ぜひご覧ください」と呼びかけている。

ポストには、「この曲本当に魂がこもってる！めっちゃいいCM」「CMの入りがかほりんのセリフからで神CM確定です」「最高だな」という声が集まっている。

※【動画】日向坂46が17thシングル「Kind of love」のCM公開

