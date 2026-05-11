日向坂46、17thシングル「Kind of love」のCM公開！「魂がこもってる」「神CM確定です」 | RBB TODAY

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日向坂46、17thシングル「Kind of love」のCM公開！「魂がこもってる」「神CM確定です」

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　日向坂46が11日に公式Xを更新。17thシングル「Kind of love」のCMを公開した。

　20日に発売される新シングル。四期生の藤嶌果歩が初めて単独センターを務める。

　日向坂46は11日にXを更新し、「2026年5月20日(水)発売　17thシングル『Kind of love』のCMを公開いたします」と告知。30秒間のCMを公開した。

　CMは6日に公開されたMVの終盤が使われたもの。藤嶌のソロのセリフから始まり、メンバーが屋外で紙芝居が飛ぶ中でパフォーマンスしている様子が映されていた。

　公式は「ぜひご覧ください」と呼びかけている。

　ポストには、「この曲本当に魂がこもってる！めっちゃいいCM」「CMの入りがかほりんのセリフからで神CM確定です」「最高だな」という声が集まっている。

※【動画】日向坂46が17thシングル「Kind of love」のCM公開


日向坂46・17thシングル『Kind of love』MV公開！四期生・藤嶌果歩が単独センター初挑戦 | RBB TODAY
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5月20日発売の日向坂46・17thシングル『Kind of love』のMVが公式YouTubeチャンネルで公開された。
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日向坂46が日本大学卒業式にサプライズ出演し祝福し、ファンから羨ましがられた。
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