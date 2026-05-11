乃木坂46・金川紗耶、色気感じさせる部屋着姿…1st写真集の先行カット公開！ | RBB TODAY

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乃木坂46・金川紗耶、色気感じさせる部屋着姿…1st写真集の先行カット公開！

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撮影/三宮幹史
  • 撮影/三宮幹史

　乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第3弾が公開された。

　今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影された一コマ。シャツを羽織った部屋着姿の金川が、指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間を切り取ってる。

撮影/三宮幹史

　リラックス感が漂う大人ムードでチョコレートを嗜む横顔がどこか色気を感じさせ、息を飲むほど美しい1枚に仕上がっている。写真集『好きのグラデーション』は6月30日に発売予定。


乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』
￥2,650
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