乃木坂46・金川紗耶、色気感じさせる部屋着姿…1st写真集の先行カット公開！ | RBB TODAY

乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第3弾が公開された。
今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影された一コマ。シャツを羽織った部屋着姿の金川が、指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間を切り取ってる。
リラックス感が漂う大人ムードでチョコレートを嗜む横顔がどこか色気を感じさせ、息を飲むほど美しい1枚に仕上がっている。写真集『好きのグラデーション』は6月30日に発売予定。
乃木坂46・金川紗耶、3年ぶりの始球式に登場！話題の“きつねダンス”は「子ぎつね引き連れて再降臨」 | RBB TODAY
乃木坂46の金川、小川、長嶋がプロ野球始球式に挑戦し、四方へ散ったボールに歓声が上がった。皆で「のぎつねダンス」を披露し、ファンからの応援を受けて意気込んだ姿が話題に。
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乃木坂46・金川紗耶、「きつねダンス」動画がついに400万回再生！ | RBB TODAY
乃木坂46・金川紗耶が披露した「きつねダンス」動画が400万回再生を果たした。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/10/24/203151.html続きを読む »