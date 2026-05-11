櫻坂46・武元唯衣、卒業前のラストグラビア！透明感あふれるオフショットを公開 | RBB TODAY

10日、櫻坂46の武元唯衣が卒業前最後となるグラビアのオフショットを公開した。

武元がグラビアを撮影したのは4月28日(火)発売の「B.L.T.6月号」。武元は裏表紙と中面に登場しており、透け感のあるロングワンピースや、チェックシャツとロングスカートを組み合わせたカジュアルなコーディネートなどを披露。撮影日はあいにくの雨模様だったが、武元は「雨空でしたが桜がとっても綺麗でした」と綴っており、満開の桜の前で微笑むキュートな武元の透明感が際立つ仕上がりとなった。

武元は14thシングル「The growing up train」の活動をもってグループを卒業することを発表しており、5月12日と13日に幕張イベントホールにて行われる『14th Single BACKS LIVE!!』がラストライブとなる。5月13日には卒業セレモニーも開催。紙面では7年半の活動を振り返るロングインタビューも掲載されている。

※武元 唯衣の投稿