ブラトップ姿で“健康美”全開…LE SSERAFIM・カズハ、ファン驚愕の圧巻スタイル「なんてこった」 | RBB TODAY

LE SSERAFIM のカズハが、健康的な魅力を披露した。

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】カズハ、ブラトップ姿で“健康美”全開

公開された写真には、白のブラトップにグレーのスウェットパンツを合わせたラフなスタイリングで撮影に臨むカズハの姿が収められている。引き締まった腹筋が際立つ抜群のスタイルと、濡れ髪や光を放つ艶っぽいビジュアルでファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは、「なんてこった」「言葉が出ない」「女神」「美しすぎん…？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、5月22日に新アルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースする予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

■【写真】カズハ、Tシャツをめくり上げ…「美腹筋」

■【写真】そんなとこ開いてていいの？カズハの大胆衣装

■【写真】胸元ギリギリ…カズハ、“紐なしドレス”