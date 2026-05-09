乃木坂46、LIVE Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』ダイジェスト映像が公開！11万人動員のスタジアムライブの熱狂を収録 | RBB TODAY

乃木坂46が13日にリリースするLIVE Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のダイジェスト映像が公開された。

同作の元となった〈13th YEAR BIRTHDAY LIVE〉は、2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、2日間で約11万人を動員した乃木坂46恒例のバースデーライブだ。DAY1・DAY2で全く異なるセットリストで届けられた2日間の熱狂を余すことなく収録している。

乃木坂46「13th YEAR BIRTHDAY LIVE」day1通常盤BD

乃木坂46「13th YEAR BIRTHDAY LIVE」day1通常盤DVD_

公開されたダイジェスト映像には、スタジアムライブのスケール感ある映像に加え、「おひとりさま天国」「チートデイ」「歩道橋」などのシングル曲を中心に、各期別の楽曲も盛り込まれている。

乃木坂46「13th YEAR BIRTHDAY LIVE」day2通常盤BD

乃木坂46「13th YEAR BIRTHDAY LIVE」day2通常盤DVD

なお、2026年5月19日・20日・21日には東京ドームにて約2年ぶりとなるバースデーライブが開催される予定だ。その後も福井・横浜・北海道・広島・大阪・宮城・福岡・東京（明治神宮野球場）と全国各地でライブが続く。

乃木坂46「13th YEAR BIRTHDAY LIVE」完全生産限定盤BD

乃木坂46「13th YEAR BIRTHDAY LIVE」完全生産限定盤DVD

【収録楽曲】

<13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1>

OVERTURE

おいでシャンプー

夏のFree&Easy

裸足でSummer

好きというのはロックだぜ！

ネーブルオレンジ

ぐるぐるカーテン

左胸の勇気

失いたくないから

偶然を言い訳にして

走れ！Bicycle

ガールズルール

扇風機

人間という楽器

そんなバカな・・・

気づいたら片想い

何度目の青空か？

太陽ノック

無表情

ポピパッパパー

ハルジオンが咲く頃

サヨナラの意味

ブランコ

いつかできるから今日できる

ジコチューで行こう！

日常

Sing Out！

しあわせの保護色

君に叱られた

Under's Love

ここにはないもの

Monopoly

車道側

チートデイ

おひとりさま天国

I see...

Actually...

ごめんねFingers crossed

インフルエンサー

きっかけ

タイムリミット片想い

バンドエイド剥がすような別れ方

ジャンピングジョーカーフラッシュ

三番目の風

設定温度

シンクロニシティ

人は夢を二度見る

帰り道は遠回りしたくなる

僕は僕を好きになる

歩道橋

君の名は希望

ロマンスのスタート

あらかじめ語られるロマンス

スカイダイビング

乃木坂の詩

<13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2＞

OVERTURE

太陽ノック

走れ！Bicycle

君に叱られた

チートデイ

ジコチューで行こう！

ネーブルオレンジ

おいでシャンプー

涙がまだ悲しみだった頃

制服のマネキン

世界で一番 孤独なLover

バレッタ

孤独兄弟

ここにいる理由

夏のFree＆Easy

傾斜する

命は美しい

今、話したい誰かがいる

裸足でSummer

風船は生きている

Rewindあの日

逃げ水

シンクロニシティ

帰り道は遠回りしたくなる

夜明けまで強がらなくてもいい

Wilderness world

僕は僕を好きになる

錆びたコンパス

好きというのはロックだぜ！

人は夢を二度見る

踏んでしまった

チャンスは平等

歩道橋

Actually...

ごめんねFingers crossed

おひとりさま天国

I see...

インフルエンサー

君の名は希望

タイムリミット片想い

バンドエイド剥がすような別れ方

ジャンピングジョーカーフラッシュ

三番目の風

設定温度

ぐるぐるカーテン

ガールズルール

Sing Out！

Monopoly

他人のそら似

ハウス！

ダンケシェーン

そんなバカな・・・

空扉

乃木坂の詩