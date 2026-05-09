乃木坂46、LIVE Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』ダイジェスト映像が公開！11万人動員のスタジアムライブの熱狂を収録 | RBB TODAY

乃木坂46が13日にリリースするLIVE Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のダイジェスト映像が公開された。
同作の元となった〈13th YEAR BIRTHDAY LIVE〉は、2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、2日間で約11万人を動員した乃木坂46恒例のバースデーライブだ。DAY1・DAY2で全く異なるセットリストで届けられた2日間の熱狂を余すことなく収録している。
公開されたダイジェスト映像には、スタジアムライブのスケール感ある映像に加え、「おひとりさま天国」「チートデイ」「歩道橋」などのシングル曲を中心に、各期別の楽曲も盛り込まれている。
なお、2026年5月19日・20日・21日には東京ドームにて約2年ぶりとなるバースデーライブが開催される予定だ。その後も福井・横浜・北海道・広島・大阪・宮城・福岡・東京（明治神宮野球場）と全国各地でライブが続く。
【収録楽曲】
<13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1>
OVERTURE
おいでシャンプー
夏のFree&Easy
裸足でSummer
好きというのはロックだぜ！
ネーブルオレンジ
ぐるぐるカーテン
左胸の勇気
失いたくないから
偶然を言い訳にして
走れ！Bicycle
ガールズルール
扇風機
人間という楽器
そんなバカな・・・
気づいたら片想い
何度目の青空か？
太陽ノック
無表情
ポピパッパパー
ハルジオンが咲く頃
サヨナラの意味
ブランコ
いつかできるから今日できる
ジコチューで行こう！
日常
Sing Out！
しあわせの保護色
君に叱られた
Under's Love
ここにはないもの
Monopoly
車道側
チートデイ
おひとりさま天国
I see...
Actually...
ごめんねFingers crossed
インフルエンサー
きっかけ
タイムリミット片想い
バンドエイド剥がすような別れ方
ジャンピングジョーカーフラッシュ
三番目の風
設定温度
シンクロニシティ
人は夢を二度見る
帰り道は遠回りしたくなる
僕は僕を好きになる
歩道橋
君の名は希望
ロマンスのスタート
あらかじめ語られるロマンス
スカイダイビング
乃木坂の詩
<13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2＞
OVERTURE
太陽ノック
走れ！Bicycle
君に叱られた
チートデイ
ジコチューで行こう！
ネーブルオレンジ
おいでシャンプー
涙がまだ悲しみだった頃
制服のマネキン
世界で一番 孤独なLover
バレッタ
孤独兄弟
ここにいる理由
夏のFree＆Easy
傾斜する
命は美しい
今、話したい誰かがいる
裸足でSummer
風船は生きている
Rewindあの日
逃げ水
シンクロニシティ
帰り道は遠回りしたくなる
夜明けまで強がらなくてもいい
Wilderness world
僕は僕を好きになる
錆びたコンパス
好きというのはロックだぜ！
人は夢を二度見る
踏んでしまった
チャンスは平等
歩道橋
Actually...
ごめんねFingers crossed
おひとりさま天国
I see...
インフルエンサー
君の名は希望
タイムリミット片想い
バンドエイド剥がすような別れ方
ジャンピングジョーカーフラッシュ
三番目の風
設定温度
ぐるぐるカーテン
ガールズルール
Sing Out！
Monopoly
他人のそら似
ハウス！
ダンケシェーン
そんなバカな・・・
空扉
乃木坂の詩
￥34,800
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)