SKE48・篠原京香がシースルー＆花柄で可愛すぎる水着姿を公開！ | RBB TODAY

SKE48の篠原京香がシースルー＆花柄の水着姿を公式Xで公開し、反響を呼んでいる。

篠原が着用しているのは、白地にピンクの花柄の清楚なビキニ。その上にシースルーのピンクのフリルトップスを合わせたガーリーで可愛らしい姿を「春ってピンク着たくなるよね～」というコメントとともに披露した。

頬に指を当ててキュートな表情を浮かべる篠原は、可愛さ満点。着ているようでボディラインが丸わかりの姿にファンの視線もくぎ付けになる。

（写真は篠原京香の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

Xには他にも篠原がベッドの上で足を伸ばしている姿が掲載。篠原の長い脚や、ビキニの胸元の盛り上がりがわかるショットとなっている。

（写真は篠原京香の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

春らしい可愛さが溢れる篠原の姿に「京香ちゃんピンクも似合う♡」「きょーちゃんめっちゃ似合ってて可愛すぎる！！」「やっべええええええこんな可愛かったっけ、てなる！」など絶賛するコメントが寄せられている。