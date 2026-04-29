乃木坂46・弓木奈於、母撮影の貴重なメガネ姿！長い脚を活かしたショートパンツスタイルも | RBB TODAY

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乃木坂46・弓木奈於、母撮影の貴重なメガネ姿！長い脚を活かしたショートパンツスタイルも

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　乃木坂46・弓木奈於が4月28日の公式Instagramにて、母に撮影してもらったという眼鏡姿の写真をアップしている。

　この日、自身の母と出かけた弓木は写真撮影用にデジカメを持って行ったのにも関わらず、メモリーカードを忘れてしまうというトラブルが。そのため、母の携帯で撮影してもらったという写真を上げている。母撮影ということもあり、リラックスした表情だ。

　この日の弓木はブラウンコーデ。茶色のチェックのブラウスにショートパンツを合わせており、弓木の美脚が映えるコーディネートとなっている。さらに大きなメガネをかけ、いつもとは違う弓木を楽しめる。

※母撮影の貴重なメガネ姿


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