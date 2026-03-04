「父・木村拓哉とそっくり」Kōki、韓国で圧巻ビジュアル　現地メディアも「優れた遺伝子」と絶賛 | RBB TODAY

木村拓哉の娘で、モデル兼女優のKōkiが、韓国で際立つビジュアルを披露した。

3月4日、Kōkiはソウル江南（カンナム）区で行われたアパレルブランドのフラッグシップストア開店記念フォトウォールイベントに出席した。

【写真】Kōki、韓国で圧巻ビジュアル

Kōkiはカモフラ柄のオーバーサイズジャケットに、ロゴ入りのグラフィックTを合わせ、ボトムは紫のフリルミニで“甘辛ミックス”にまとめた。足元はボリューム感のあるグレースニーカーでストリート感を強め、斜めがけの小さめバッグがアクセントになっていた。

この日のイベントには、SEVENTEENのディノ、ENHYPENのジョンウォン、BOYNEXTDOORのジェヒョンとウナク、2NE1のパク・サンダラなどが出席した。

イベントに参加したKōkiについて、韓国メディアは「優れた遺伝子」「女神降臨」「木村拓哉を思い出す顔」「父・木村拓哉とそっくり」といった見出しをつけて報じた。

（写真提供＝OSEN）3月4日、ソウルで行われたイベントに出席したKōki

なお、Kōkiは韓国ウェブトゥーンが原作の映画『女神降臨』で主人公を演じた。

