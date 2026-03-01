 櫻坂46・浅井恋乃未が初センターに決定！四期生楽曲『光源』MVが公開 | RBB TODAY
櫻坂46・浅井恋乃未が初センターに決定！四期生楽曲『光源』MVが公開

　28日、櫻坂46四期生による楽曲「光源」のMUSIC VIDEOが公開され、ストリーミング&ダウンロード先行配信もスタートした。同作では浅井恋乃未が初センターを務める。

　MUSIC VIDEOの監督を務めたのは6thシングル「Start over!」や2ndアルバムリードトラック「Addiction」など、数々の櫻坂46のMVを手掛けてきた加藤ヒデジンだ。櫻坂46四期生メンバー9名が、残酷で変わりようのない現実のなかで、それでも何かを変えようとする意思、そこに至るまでの様々な感情、そしてそれらをひっくるめて次の日に向かって声を上げ続けていく姿を表現している。それぞれの演技シーンも盛り込まれており、新たな一面を感じ取れる作品に仕上がった。

　同時に「The growing up train (Special Edition)」の先行予約もスタートとなった。また、3月2日22時より、最新映像作品「5th TOUR 2025 "Addiction" TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA」の中から、三期生楽曲「Nightmare症候群」を1回限りでYouTubeプレミア公開することも決定し、同時にYouTubeページがオープンした。

※櫻坂46『光源』 MUSIC VIDEO


