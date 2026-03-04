櫻坂46、村山美羽センターの新曲『ドライフルーツ』7日にMV＆先行配信決定！ | RBB TODAY

7日0時に、櫻坂46のBACKSメンバーによる新曲『ドライフルーツ』のMUSIC VIDEO公開と、ストリーミング＆ダウンロードでの先行配信が同時に行われることが決定した。
同楽曲は、11日にリリースされる14thシングル「The growing up train」に収録される。また、BACKSメンバーのセンターは三期生の村山美羽が務める。櫻坂46は14thシングル「The growing up train」の発売を来週に控えるほか、4月8日には映像作品「5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA」の発売も決定している。
