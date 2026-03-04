チェ・ジウ、『映画 冬のソナタ 日本特別版』公開直前に日本のファンへビデオメッセージ！ | RBB TODAY

3日、『映画 冬のソナタ 日本特別版』の公式Xアカウントが更新され、ヒロインを務めた女優のチェ・ジウからのビデオメッセージが公開された。

同アカウントにアップされた動画でチェ・ジウは、笑顔を見せながら「こんにちは、チェ・ジウです」と挨拶。「3月6日に、日本で『冬のソナタ』が映画として公開されると聞きました」と報告した。

続けて、「再び皆さまにお会いできる機会をいただけたようで、とてもワクワクしていますし、本当に楽しみにしています」と、スクリーンを通じて日本のファンと再会できる喜びを表現。同作について、「私にとってもとても大切な作品です」と語り、「このように再びご挨拶できることを、心からうれしく思います」と感謝を伝えた。

動画の最後には、カメラに向かって両手を振りながら「3月6日、劇場でその思い出をもう一度感じていただける時間になれば幸いです」とファンへ呼びかけている。

この投稿を見たファンからは、「もう、大好き」「夫と映画を見に行くのが楽しみです」「一児の母なのに、ユジンの頃の輝きがそのまま残ってる」「お母さんと良く観てました」などの声が寄せられている。

※チェ・ジウ、『映画 冬のソナタ 日本特別版』公開前に日本のファンへメッセージ（『映画 冬のソナタ 日本特別版』公式Xより）