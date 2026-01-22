 えなこ、32歳の誕生日を報告！可愛すぎる純白ドレス＆ティアラ姿を披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

えなこ、32歳の誕生日を報告！可愛すぎる純白ドレス＆ティアラ姿を披露

エンタメ ブログ
注目記事
えなこ（写真はえなこの公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • えなこ（写真はえなこの公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　22日、コスプレイヤーのえなこが自身の公式Xを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。

　この日、32歳になったえなこは、「誕生日、迎えました」とコメントし、純白のドレスに身を包んだ姿を公開。レースやフリルがあしらわれたエレガントな白いドレスをまとい、頭上にはシルバーのティアラをのせている。背景には白いバラが飾られ、真っ直ぐな視線でこちらを見つめる華やかなショットだ。

　この投稿に対し、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ずっと可愛いです！」「いつも眼福です。生まれてきてくれて感謝です」「白いレースのドレス、素敵で可愛いですー」など、祝福のコメントが寄せられている。

※純白ドレス＆ティアラ姿を披露したえなこの投稿（えなこの公式Xより）


えなこ、プリンセス風のドレス姿オフショにファン歓喜！「どこの国のお姫様ですか？」 | RBB TODAY
画像
えなこが『漫画アクション』表紙撮影のオフショットを公開し、プリンセス風ドレス姿と美しさを称賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/17/241159.html続きを読む »

えなこ、可愛すぎるミニスカコーデでクリスマスディズニー満喫！ | RBB TODAY
画像
えなこはクリスマスディズニーを可愛いコーデで満喫し、ファンから称賛されたほか誕生日イベントや家族旅行も報告している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/19/239822.html続きを読む »

東京カレンダー 2026年 3月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

BUBKA (ブブカ) 2026年 3月号
￥1,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top