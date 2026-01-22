えなこ、32歳の誕生日を報告！可愛すぎる純白ドレス＆ティアラ姿を披露 | RBB TODAY

22日、コスプレイヤーのえなこが自身の公式Xを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。
この日、32歳になったえなこは、「誕生日、迎えました」とコメントし、純白のドレスに身を包んだ姿を公開。レースやフリルがあしらわれたエレガントな白いドレスをまとい、頭上にはシルバーのティアラをのせている。背景には白いバラが飾られ、真っ直ぐな視線でこちらを見つめる華やかなショットだ。
この投稿に対し、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ずっと可愛いです！」「いつも眼福です。生まれてきてくれて感謝です」「白いレースのドレス、素敵で可愛いですー」など、祝福のコメントが寄せられている。
※純白ドレス＆ティアラ姿を披露したえなこの投稿（えなこの公式Xより）
えなこ、プリンセス風のドレス姿オフショにファン歓喜！「どこの国のお姫様ですか？」 | RBB TODAY
えなこが『漫画アクション』表紙撮影のオフショットを公開し、プリンセス風ドレス姿と美しさを称賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/17/241159.html続きを読む »
えなこ、可愛すぎるミニスカコーデでクリスマスディズニー満喫！ | RBB TODAY
えなこはクリスマスディズニーを可愛いコーデで満喫し、ファンから称賛されたほか誕生日イベントや家族旅行も報告している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/19/239822.html続きを読む »