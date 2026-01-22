えなこ、32歳の誕生日を報告！可愛すぎる純白ドレス＆ティアラ姿を披露 | RBB TODAY

22日、コスプレイヤーのえなこが自身の公式Xを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。

この日、32歳になったえなこは、「誕生日、迎えました」とコメントし、純白のドレスに身を包んだ姿を公開。レースやフリルがあしらわれたエレガントな白いドレスをまとい、頭上にはシルバーのティアラをのせている。背景には白いバラが飾られ、真っ直ぐな視線でこちらを見つめる華やかなショットだ。

この投稿に対し、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ずっと可愛いです！」「いつも眼福です。生まれてきてくれて感謝です」「白いレースのドレス、素敵で可愛いですー」など、祝福のコメントが寄せられている。

※純白ドレス＆ティアラ姿を披露したえなこの投稿（えなこの公式Xより）