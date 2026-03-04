4年で資産価値が爆上がり？江南ビルを145億ウォンで売却へ…Girl’s Day・ヘリ、約40億ウォン差益か | RBB TODAY

Girl's Day出身の女優ヘリが、4年間保有していたビルを売りに出した。

3月4日、韓国の不動産業界によると、ヘリは先月、ソウル市内の江南（カンナム）区・三成洞（カサムソンドン）に位置するビルを145億ウォン（約15億円）で売りに出したことが分かった。

ヘリはこれに先立つ2022年8月、三成洞にある老朽化した多世帯住宅を、家族法人「エムポ」名義により77億5000万ウォン（約8億円）で買い取った。その後、既存の住宅を撤去し、地下2階～地上6階建てのビルへと建て替えている。

当時の取引諸経費4億5000万ウォン（約4800万円）と新築費用25億ウォン（約2億6000万円）を考慮すると、このビルの総取得原価は107億ウォン（約11億円）と推定される。

もし希望価格で売却されれば、ヘリは単純計算で約4年間に約40億ウォン（約4億3000万円）の売却益を得ることになる。

現在、ヘリは江南区の三成洞と駅三洞（ヨクサムドン）にそれぞれ1棟ずつビルを保有している。駅三洞のビルも同様に、老朽化した住宅を43億9000万ウォン（約4億7000万円）で購入。再建築を経て、昨年の時点ですでに資産価値は100億ウォンを上回っているという。

なお、ヘリは2月27日に公開されたNetflixバラエティ『エージェント・オブ・ミステリー』シーズン2に出演し、多彩な活動を見せている。

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』（2015年）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年）、ドラマ『ファイティン♡ガール！～Miss Lee～』（2019年）、映画『私のボクサー』（2019年）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。

