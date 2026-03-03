 櫻坂46、グループ史上最大規模の全国ツアー映像作品の収録内容解禁！熱狂が伝わるジャケット写真も公開 | RBB TODAY
櫻坂46、グループ史上最大規模の全国ツアー映像作品の収録内容解禁！熱狂が伝わるジャケット写真も公開

　櫻坂46が4月8日にリリースするLIVE Blu-ray & DVD「5th TOUR 2025 "Addiction" TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA」のジャケット写真と収録内容が公開された。


櫻坂46

　同作品の情報は、3月2日22時よりYouTubeで1回限りプレミア公開された「Nightmare症候群 -5th TOUR 2025 "Addiction" TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA-」のライブ映像の最後に告知画像が映し出されて解禁された。Blu-rayのジャケット写真は、2ndアルバムとツアーのタイトルにもなった「Addiction」にてWセンターを務めた二期生の藤吉夏鈴と山﨑天が飾り、DVDのジャケット写真は京セラドーム大阪の熱狂が伝わる写真となっている。


櫻坂46

　本編映像では京セラドーム大阪公演のDay2の模様を収録。さらに、ボーナストラックとして全国ツアーの東京ドーム公演Day1からDay3、そして京セラドーム大阪公演Day1でしか披露されなかった楽曲が収録されることも決定した。松田里奈と森田ひかるによるアニメ主題歌「ピッカーン!」も初映像化となる。

　グループ史上最大規模のツアーとなった同ツアー。作品には全国ツアー・アリーナ編の裏側やメンバーの想い、ドーム5デイズに向かう姿や四期生との対面などがたっぷり収められた「The Documentary of 5th TOUR 2025 "Addiction"」も収録される。


櫻坂46

　完全生産限定盤には三方背BOX仕様・豪華フォトブックレット付きで、ポストカードセット6枚1セット封入(全46種を6枚ずつ8セットのうち1セット)、応募特典シリアルナンバーが封入される。さらに、公開された動画の最後には三期生による「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の第三弾となるビジュアルも公開された。グループの"創世記"となるメンバーから、現在、そして未来を受け継ぐ者としての覚悟が感じられるビジュアルだ。

　同作品は2026年4月8日発売。Blu-rayは2枚組で1万3500円、DVDは3枚組で1万2000円、通常盤CDは1200円となっている。


