えなこ、『ポケモンZA』カナリィのコスプレで完璧再現！ツートンカラーに「本物やんけ」 | RBB TODAY

えなこ、『ポケモンZA』カナリィのコスプレで完璧再現！ツートンカラーに「本物やんけ」

人気コスプレイヤーのえなこが3月1日にXを更新。人気ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A』（ポケモンZA）に登場するキャラクター・カナリィのコスプレショットを公開した。

えなこは「【コスプレ】ポケモンZA / カナリィ」と切り出し、ゲーム配信者という設定のキャラ・カナリィのコスプレ写真を披露した。

えなこはピンクとゴールドのツートンカラーのツインテールヘアというカナリィの特徴的な髪型を完全再現。さらにいずれも黄色のミドリフ丈のチューブトップと丈の短い長袖のパーカーを着用し、カナリィが常に身に付けている黄色・黒のマスクにピースを当ててポーズしていた。

また、えなこは次のポストで「ゲームもムチャ楽しんでます」と、『ポケモンZA』も楽しんでプレイしていると明かしていた。

このポストにえなこのもとには、「めちゃめちゃクオリティ高い」「さっすがのクオリティ…おみごと」「安定の神クオリティ…本物やんけ！」という声が集まっていた。



※【画像】えなこ、『ポケモンZA』カナリィのコスプレ披露





