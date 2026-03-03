えなこ、『ポケモンZA』カナリィのコスプレで完璧再現！ツートンカラーに「本物やんけ」 | RBB TODAY

えなこ、『ポケモンZA』カナリィのコスプレで完璧再現！ツートンカラーに「本物やんけ」
人気コスプレイヤーのえなこが3月1日にXを更新。人気ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A』（ポケモンZA）に登場するキャラクター・カナリィのコスプレショットを公開した。
えなこは「【コスプレ】ポケモンZA / カナリィ」と切り出し、ゲーム配信者という設定のキャラ・カナリィのコスプレ写真を披露した。
えなこはピンクとゴールドのツートンカラーのツインテールヘアというカナリィの特徴的な髪型を完全再現。さらにいずれも黄色のミドリフ丈のチューブトップと丈の短い長袖のパーカーを着用し、カナリィが常に身に付けている黄色・黒のマスクにピースを当ててポーズしていた。
また、えなこは次のポストで「ゲームもムチャ楽しんでます」と、『ポケモンZA』も楽しんでプレイしていると明かしていた。
このポストにえなこのもとには、「めちゃめちゃクオリティ高い」「さっすがのクオリティ…おみごと」「安定の神クオリティ…本物やんけ！」という声が集まっていた。
※【画像】えなこ、『ポケモンZA』カナリィのコスプレ披露
えなこ、32歳の誕生日を報告！可愛すぎる純白ドレス＆ティアラ姿を披露 | RBB TODAY
えなこが誕生日を迎え、白レースドレスとティアラ姿を公開し、ファンからお祝いのコメントが寄せられた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/22/242722.html続きを読む »
えなこ、プリンセス風のドレス姿オフショにファン歓喜！「どこの国のお姫様ですか？」 | RBB TODAY
えなこが『漫画アクション』表紙撮影のオフショットを公開し、プリンセス風ドレス姿と美しさを称賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/17/241159.html続きを読む »