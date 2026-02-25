乃木坂46・中西アルノ、重要文化財「萩原家住宅」で撮り下ろし！新マガジン表紙＆巻頭に登場 | RBB TODAY

28日、「忘れられない一瞬」をコンセプトにしたインタビュー&ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』（徳間書店）が創刊される。創刊号の表紙・巻頭を、乃木坂46の中西アルノが飾る。
中西は、4月9日から放送開始の連続ドラマ『惡の華』（テレビ東京系）への出演が発表され、話題を呼んでいる。
今回の撮影の舞台となったのは、重要文化財に指定されている萩原家住宅だ。長い歴史を刻む静かな空間のなかで、磨き込まれた床やカーテン越しの光に包まれる姿をカメラに収めた。建物の持つ懐かしさと、中西アルノがまとう新しさが交差する瞬間を、静かに丁寧に捉えている。誌面では、中西の感性を形作ってきた好きな音楽や映画について語ったロングインタビューもあわせて掲載される。
