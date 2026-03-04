メンバーに薬物使用を“暴露”された韓国アイドル、自ら状況を説明「相手の健康を願っている」 | RBB TODAY

ガールズグループ2NE1のパク・サンダラが、突然の薬物使用疑惑について、自ら口を開いた。

3月4日、パク・サンダラは自身のインスタグラムストーリーに、「薬物を使用したことはありません。彼女が健康であることを願っています」という文章を投稿した。

彼女がこのような文章を投稿したのは、去る3日に同グループのメンバー、パク・ボムによる突然の暴露があったためだ。

パク・ボムは、「パク・サンダラが薬物で捕まり、それをカバーするためにパク・ボムを薬物中毒者に仕立て上げた。当時、韓国にアデロールという薬自体がなく、法もなかった。しかし、不思議なことにパク・ボムの後に法ができた。ネットユーザーの皆さんは、ぜひありのままの調査をお願いする」と綴っていた。

これに対し、パク・ボムの所属事務所は「先ほど同内容を認知した。ご存知の通り、パク・ボムは不安定な状態にあるために発生した事態だ。ご了承願いたい」と収拾を図り、パク・ボムの投稿はすぐに削除されたが、再び公開されたことで議論が深まった。

その後、パク・サンダラのSNSには、この問題に対する説明を求めるファンの声が相次いだ。これを受け、彼女は薬物を使用したことはなく、パク・ボムの健康を願うというメッセージを伝えた。

◇パク・サンダラ プロフィール

1984年11月12日生まれ。釜山で生まれ、フィリピンに移住すると、現地のタレント発掘番組などで頭角を現し、2007年にYGエンターテインメントと契約。2009年3月、ガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビュー。音楽活動だけでなく演技、ファッション、ビューティー、MCなど幅広い分野で活動。2023年7月には1stミニアルバム『SANDARA PARK』でソロデビューも果たしている。

