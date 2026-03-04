声優・桂玲子さん、死去......アニメ『サザエさん』初代イクラちゃん役 | RBB TODAY

4日、東京俳優生活協同組合（俳協）の公式サイトが更新。所属俳優で声優の桂玲子さんが2月22日、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため死去したことが発表された。89歳だった。
同サイトでは、「長年にわたり、俳優 桂玲子にご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」と感謝の意をつづり、「ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
桂さんは1937年2月8日生まれ、福岡県出身。国民的アニメ『サザエさん』にて、波野イクラ役（初代）をはじめ、かおりちゃん役、リカ役などを担当。そのほか、『一休さん』のさよちゃん役や、海外ドラマ『奥様は魔女』のタバサ役の吹き替えなど、長年にわたり数々の名作で親しみやすい声をお茶の間に届け、世代を超えて親しまれた。
※桂玲子さんが誤嚥性肺炎による呼吸不全のため死去したことを所属事務所が発表（俳協公式ホームページより）
