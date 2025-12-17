 えなこ、プリンセス風のドレス姿オフショにファン歓喜！「どこの国のお姫様ですか？」 | RBB TODAY
えなこ、プリンセス風のドレス姿オフショにファン歓喜！「どこの国のお姫様ですか？」

えなこ（写真はえなこの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
　17日、コスプレイヤーのえなこが自身の公式インスタグラムを更新。現在発売中の青年漫画誌『漫画アクション』（双葉社）のオフショットを公開した。


　公開された写真は、黒と白のチェック柄の床に青い扉や柄の入った壁紙が配された、洋館風のセットで撮影された一枚。白いチュールのミニドレスを着用し、頭にはティアラを合わせている。床に足を伸ばして座り、カメラに視線を向けているカットとなっている。

　えなこは「ただいま発売中の『漫画アクション』表紙です」と綴り、同誌の表紙を飾っていることを報告するとともに、撮影時のカットを披露した。この投稿を見たファンからは、「どこの国のお姫様ですか？」「お人形さんみたい」「えなこりんリアルプリンセスで美しい」「もはや芸術を感じる」など、称賛する声が寄せられている。


《平木昌宏》

