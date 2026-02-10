デビュー前なのに日本のメディアの取材殺到!?中村倫也と共演のK-POPグループ「NAZE」 | RBB TODAY

新人ボーイズグループ NAZE（ネイズ）が、日本のメディアから集中的に取り上げられている。

NAZEは最近、TBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』を通じて、日本のさまざまなウェブメディア、雑誌とのインタビューおよび撮影を行った。

NAZEは、楽天ブックスの『推し楽』、『オリコンニュース』『Seventeen』『Oggi』『ENCOUNT』『トピクル』、『韓国TVドラマガイド』『日経エンタテインメント！web』と、日本の主要な8つのウェブメディアの取材に応じた。

また、『ViVi』『Stage fan』『S Cawaii！ME』『awesome！Plus』『月刊TVガイド』『デジタルTVガイド』『モデルプレスカウントダウンマガジン』『メンズユニット』『FLIX』『＋act.』『TV LIFE』と、11の雑誌ともインタビューと撮影に臨んだ。

NAZEはインタビューで、デビュー前からのグローバルな活躍を振り返った。特に、ドラマデビュー作『DREAM STAGE』やOST『Wanderlust』、ファッションイベント「TOKYO GIRLS COLLECTION」への出演に触れた。

彼らは、「デビュー前からこのような作品や大きなステージを経験することができて光栄で、夢のようだ。成長していく様子を見守ってほしい」と語った。

歌やダンス、演技、日本語などのレッスンを受けているNAZEは、「つらいときもメンバーの応援が大きな力になる。一瞬一瞬に集中しようとしている」と情熱を見せた。これとともに、互いの魅力やエピソードを語り、グループの絆を伝えた。

今後の目標としてワールドツアーを挙げたNAZEは、「多国籍ボーイズグループであるだけに、7人全員が故郷で公演できることを願っている」と明かした。

NAZEの爽やかなビジュアルを収めた写真も、雑誌を通じて公開された。特に、彼らは『メンズユニット』の表紙を飾り、シナジー効果を発揮した。『S Cawaii！ME』『トピクル』には、メンバーのソロカットも掲載され、それぞれの個性と魅力をアピールした。

なお、NAZEは現在、中村倫也が主演を務めるドラマ『DREAM STAGE』に出演中だ。

