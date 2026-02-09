天羽希純の火照り顔＆汗ばむ水着姿を収録！サウナグラビアムックの創刊号表紙飾る | RBB TODAY

13日、徳間書店よりサウナグラビアマガジン『隣のサウナガール』が創刊される。

表紙・巻頭を飾るのは、グラビアやテレビバラエティなどで活躍中の天羽希純。1月に写真集を発売したばかりの天羽が、本誌では新たな一面を見せている。表紙は実際にサウナを体験しながら撮影され、頬を赤く染めた姿を収録。グラビアページでは、雑誌のコンセプトである“火照る・見つめる・好きになる”を表現した。サウナ好きを公言する本人の、汗ばむ水着姿にも注目だ。

『隣のサウナガール』裏表紙：福井梨莉華（撮影／イマキイレカオリ）

裏表紙には福井梨莉華が登場する。2025年に1st写真集を発売し、グラビア界で注目を集める福井。プライベートサウナを舞台に、弾ける笑顔をはじめ、汗にまみれたしっとりと大人な姿も披露している。

そのほか、『王様のブランチ』でリポーターを務める冴木柚葉、元SKE48のメンバーで俳優としても活動の幅を広げている北野瑠華、SNS総フォロワー数160万超えの“グラエンサー”として話題の桃木兎羽が登場。5人それぞれのサウナにまつわるこだわりや“サウナ愛”が詰まったインタビューも収録されている。