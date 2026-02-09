日向坂46・正源司陽子、目を引くノースリーブワンピの美少女カット公開！ | RBB TODAY

9日に発売された『BOMB』3月号（ワン・パブリッシング）で、日向坂46の正源司陽子が同誌初となる表紙を飾った。

（表紙）『BOMB』3月号（C）ワン・パブリッシング

別冊付録・両面ポスター／正源司陽子（C）ワン・パブリッシング

グラビアのテーマは、2月14日に19歳の誕生日を迎える彼女にちなんだ「バレンタイン」。誌面は、白いシャツを纏ったベッドでの朝のシーンからスタートする。Tシャツのルームウェア姿では手作りチョコに挑戦し、デコレーションに工夫を凝らした可愛らしい仕上がりに笑顔を見せた。続いて、オレンジのセーターにマフラーを巻いた待ち合わせのシチュエーションでは、フリスビーで遊ぶ無邪気なカットも収録。最後は大人っぽいノースリーブワンピース姿で、しっとりとした表情を見せている。ロングインタビューでは、バレンタインや誕生日の思い出のほか、後輩メンバーへの想い、昨年の振り返りと今年の目標などを語った。

（裏表紙）上村ひなの／『BOMB』3月号（C）ワン・パブリッシング

裏表紙には、16枚目シングルのカップリング曲「君と生きる」で「ひなた坂46」のセンターを務める三期生・上村ひなのが登場。ニット帽と手袋姿で河川敷を歩くワンピース姿や、赤のニットと黒のショートパンツで豆から挽くコーヒーに初挑戦する様子を披露している。インタビューでは、これまでの7年間やひなた坂46、そして同期である三期生について語った。

また、2月27日公開のアニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優に初挑戦した、日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩の特別対談も掲載。作品への想いや、それぞれのバレンタインの思い出についても明かしている。