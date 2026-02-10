ミラノ五輪解説の高木菜那、オフショ投稿が話題！苦手なウィンク公開に「かわいい」の声 | RBB TODAY

元スピードスケート選手で、2018年平昌五輪の金メダリストの高木菜那が2月10日にXを更新し、ウインクしている自撮り写真を公開した。

高木はミラノ・コルティナ五輪で現地に渡り、NHK総合の解説を担当している。

10日のポストで高木は、「海外の人に憧れて上手にできないウィンクしてみたけど」とつづり、解説の合間に撮影したと思われるヘッドフォンを着けてガッツポーズをしている自撮り写真を公開した。

写真に映る高木はかたく目を強く瞑っているため、全体の顔も心なしかこわばってってしまっている状態に。自身でも、「うん。もうちょっと練習しよう」と自省しつつ、「今日のオフショ」と記していた。

このポストに高木のもとには、「一生懸命さがとても好感がもてます」「ほんと可愛いわ」「ガッツポーズしながらウィンクするの、菜那さんっぽくてよき」という声が集まっていた。

※【写真】解説の合間にウインク披露（※高木菜那公式X）

