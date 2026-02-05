 乃木坂46・菅原咲月が振袖姿で加入4周年を報告「アイドルでいさせてくれてありがとう」 | RBB TODAY
乃木坂46・菅原咲月が振袖姿で加入4周年を報告「アイドルでいさせてくれてありがとう」

菅原咲月【写真：竹内みちまろ】
　乃木坂46の菅原咲月が2月4日に公式ブログを更新し、グループ加入4周年を報告した。

　2022年2月4日に乃木坂46の5期生としてプロフィール公開された菅原。4年経ったこの日、菅原は「努力、感謝、笑顔」というブログ記事を公開し、東京都港区にある「乃木坂」の標識とともに撮影した白い振袖姿の写真を披露した。

　菅原は「乃木坂46のメンバーとして公開されてから4年が経ちました！」と報告し、「本当に、あっという間に感じます」と感慨深そうにつづった。

　また、菅原はグループについて「立ち止まりそうになった時も、横を見れば同期がいてどんな時でも背中を見せ続けてくださる先輩がいて。今年は、守りたくなる愛おしい後輩も出来ました」と明かした。

　ファンに対しても「何度思い返しても夢なんじゃないかと感じるほど素敵な景色を見させてくれてありがとう。アイドルでいさせてくれてありがとう」と感謝。「どんな時も味方でいてくれてありがとう」と思いをつづっていた。

　活動5年目に入ることについては、「どんなことが待っていても大丈夫！乃木坂が好きな気持ちが1番大切だと思っています」と力強くコメント。

　菅原は「乃木坂46でいれて、そして何より5期生として活動できていることが私の人生の誇りです！！」とつづり、「5年目も駆け抜けるよー！！ついてきてね！みんな！！」とファンに呼びかけていた。

※【写真】菅原咲月が振袖姿で加入4周年を報告（乃木坂46公式ブログ）


乃木坂46・菅原咲月の可愛すぎる晴れ着姿!成人の日"にフォトブックアザーカット公開
菅原咲月が成人の日に晴れ着姿を公開。フォトブック表紙やおみくじ動画も話題。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/12/242176.html続きを読む »

乃木坂46・菅原咲月、純白ワンピ姿の美少女カットも！「B.L.T.」で"副キャプテンの葛藤"を語る
菅原咲月は副キャプテンとしての葛藤と決意を語るインタビューが『BLT2026年2月号』で特集されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/22/241354.html続きを読む »

