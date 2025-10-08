吉瀬美智子、雑誌の眼鏡姿「雰囲気変わる」「知的で似合う」と好評 | RBB TODAY

7日、女優の吉瀬美智子が自身の公式インスタグラムを更新し、メガネ姿を公開した。

同日発売の雑誌『大人のおしゃれ手帖』（宝島社）に登場した吉瀬は、左右で雰囲気の異なる2種類のメガネスタイルを披露。左側では、黒のトップスにベージュのニットベストを合わせたシックな秋コーデにメタルフレームのメガネを掛け、クールな表情を見せた。一方、右側では鮮やかなブルーのレイヤードスタイルに太いフレームのメガネで満面の笑顔を見せ、対照的な魅力を伝えている。

吉瀬は投稿で「雑誌『おしゃれ手帖』にて 眼鏡のフレーム、前髪、服で随分雰囲気変わりますよね～」とコメント。続けて「ファッションの秋をお楽しみ下さい」と呼びかけた。

同月1日にも、メガネ姿でメニューを眺める横顔ショットを投稿しており、「横顔も美しい」「美智子さんのメガネ女子は良い」「素敵過ぎる」と反響を集めていた。今回の投稿にも、「眼鏡をかけるとより知的で美しい美智子さんになって、素敵です」「雰囲気が変わりますね～お綺麗です」「綺麗な方は、何をされても綺麗なんですねぇ」「オシャレなメガネ。いいじゃん」など、絶賛の声が寄せられている。

※雑誌『大人のおしゃれ手帖』で見せた吉瀬美智子の眼鏡姿（吉瀬美智子の公式インスタグラムより）

※10月1日投稿のメガネ姿（吉瀬美智子の公式インスタグラムより）