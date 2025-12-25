皆藤愛子、16年ぶりの写真集を発売決定！春真っ盛りのオーストラリアで“自然体の姿”を収録 | RBB TODAY

2026年2月19日、『ゴゴスマ～GOGO!Smile!～』（TBS系）などに出演するフリーアナウンサーの皆藤愛子が、16年ぶりとなる写真集『grazing』（小学館）を発売する。

皆藤愛子 写真集『grazing』撮影：根本好伸（C）小学館

撮影の舞台は春真っ盛りのオーストラリア・ケアンズ。牧場で馬に乗り、動物園でコアラやカンガルー、ワラビーやワニと戯れてとびきりの笑顔を見せたり、ビーチで駆け出し、ワンピースのまま海に飛び込んだりとお茶目な姿を披露した。

合間にハンバーガーにかぶりつき、クッキーやアイスクリームなどスイーツを楽しむ食いしん坊な一面も収められている。広大な邸宅での撮影では、プールやテラス、ベッドルームやバスルームなどで、テレビでは見せないリラックスした表情を見せた。フォーマルからカジュアルまで14もの衣装を着こなした姿も必見だ。

タイトルの『grazing（放牧）』は、競馬用語で使われる馬の放牧に由来する。休養やリフレッシュといった意味合いも込められており、オーストラリアの大地に解放された皆藤が、多忙な日常を離れて寝転んだり、もぐもぐ食べたり、自然体にふるまう様子が収められている。

皆藤愛子 写真集『grazing』撮影：根本好伸（C）小学館

皆藤は同作について、「この度16年ぶりに写真集を出させていただくことになりました。タイトルは『放牧』という意味を持つ『grazing』。競馬用語で使われる馬の『放牧』には、休養やリフレッシュといった意味合いもあります。オーストラリアの地で、たくさんの可愛い動物たちや大自然と触れ合いながら、気持ちも体もそのままの自然体で撮影に臨むことができました。少し恥ずかしくなるくらいの素の写真や表情も、思い切って収めていただいています。忙しい日常の合間に、一緒にお休みを過ごすような感覚で開いていただけたら嬉しいです」とコメントしている。

皆藤は千葉県出身の41歳。身長158cm。2005年、早稲田大学在学中に「めざましテレビ」のお天気キャスターに抜擢された。その後、「めざましどようび」「めざましテレビ アクア」のメインキャスターを歴任し、現在は「ゴゴスマ～GOGO!Smile!～」（TBS系）や「BSイレブン競馬中継」などに出演中。これまで写真集は『あいこ日和』（07年）、『あいこ便り』（10年）と2作刊行しており、今回が3作目となる。