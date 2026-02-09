乃木坂46・中西アルノ、テレ東ドラマ『惡の華』に出演決定！地上波ドラマは今回が初挑戦 | RBB TODAY

4月9日深夜24時から放送されるドラマ『惡の華』（テレビ東京系）の共演キャストが一挙公開された。

ドラマ『惡の華』追加キャスト。上段左から中西アルノ、井頭愛海、須藤千尋。下段左から長谷川朝晴、中越典子、紺野まひる、堀部圭亮、雛形あきこ

同作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名の伝説的漫画が原作だ。鈴木福とあのがW主演を務めることが発表され、SNSなどで“神キャスティング”とつぶやかれ話題となっていた。

佐伯奈々子を演じる井頭愛海

主人公の春日高男や仲村佐和の同級生であり、春日が盗んでしまった体操着の持ち主である憧れのクラスメート・佐伯奈々子を演じるのは井頭愛海だ。連続テレビ小説『べっぴんさん』（NHK総合）や『ラーメン大好き小泉さん 二代目！』（フジテレビ系）など、ドラマや映画、舞台など幅広い分野で活躍している井頭が、恵まれた環境で育ち、憧れの存在として君臨しつつも、春日に体操着を盗まれてから、春日と仲村の関係性に苛まれ、様々な感情と葛藤していく難しい役どころを演じる。

春日、仲村、佐伯を取り巻くクラスメートの一員で、親友である佐伯の為に、春日や仲村に強気でぶつかっていく血気盛んな性格の木下亜衣役に、500名を超えるオーディションから選出された新進気鋭の若手俳優・須藤千尋が決定した。

思春期の子供を持つ親を演じる実力派キャスト陣も揃った。春日高男の父・哲男役に長谷川朝晴、母・静恵役に中越典子、佐伯奈々子の母・まゆみ役に紺野まひる、仲村佐和の父・和之役に堀部圭亮、仲村佐和の母・志野役に雛形あきこが決定し、思春期を生きる春日、仲村、佐伯が巻き起こす数々の事件に振り回されていく父親、母親の複雑な心境を演じる。

高校編から登場するのは、乃木坂46のメンバーで、2022年に5期生としてデビューを果たした中西アルノだ。地上波ドラマは今回が初挑戦となる。そんな中西が演じるのは、春日が高校で出会う常磐文（ときわ・あや）。社交的で、明るくて友達も多く、男子の注目の的でありながら、どこか仲村の面影がある。仲村と過ごした日々で時が止まり、心に闇を抱えた春日に向き合い、次第に春日の色を取り戻していくきっかけとなる大事な存在を中西が演じる。

春日と、仲村、佐伯、常磐の運命的な出会いによって、それぞれが自分自身も知らなかった自分の複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく。全12話で中学編、高校編、そして未来へと続く話を丁寧に描く。

『惡の華』特別ビジュアル

今回キービジュアルとしては2パターン目となる、特別キービジュアルも公開となった。笑顔のメインキャスト4名（鈴木福、あの、中西アルノ、井頭愛海）の生き生きとした悦びの感情の中に、どこか生きづらさと、儚さを感じるデザインは、ストーリーを彷彿とさせ、春日や仲村たちの今後がどうなっていくのか気になるビジュアルになっている。

また、原作の押見修造がドラマ化を記念して、常磐文と佐伯奈々子に扮した中西と井頭を特別に描き下ろしたイラストも到着した。それぞれのキャラクターへの思いと、ドラマへの期待度が垣間見える作品になっている。このイラストに対し、キャストの2人からコメントが寄せられた。

原作者・押見修造が描き下ろした中西アルノ演じる常磐文

中西は「押見先生に描いていただけたこととてもとても嬉しく思います！ 常磐文の明るさと影がすごく立体的に見えて、自分が作品の中で生きていた日々が昨日のことのように蘇ってきます。素敵なイラストをありがとうございます！」と歓喜。

原作者・押見修造が描き下ろした井頭愛海演じる佐伯奈々子

井頭も「押見先生にイラストを描いて頂けるとは、、！！ とても光栄で嬉しいです。押見先生の世界観に浸りながら、ずっと眺めていたくなります」とコメントした。

さらに、それぞれの役柄を演じるにあたっての意気込みも到着している。

中西は「この作品に描かれる、痛々しく鬱屈でありながらも痛快な思春期は、恥ずかしいですが、私自身にも身に覚えがあるなと思い返します。誰しもの心に、この作品のキャラクター達は生きていることと思います。そんな作品において、今回常磐文を演じられたことをとてもうれしく思っています。関わる全ての方の熱量がそのまま届くような作品です。ぜひご覧ください」と語る。

井頭は「佐伯奈々子を演じさせていただきます、井頭愛海です。原作を読んだとき、心を強く揺さぶられる衝撃を受けました。私にとってとても挑戦的な役で、初めて感じる感情に何度も押し潰されそうになりながら、自分の中の“惡の華”と向き合い続けました。撮影は想像以上に大変でしたが、キャスト・スタッフの皆さんと支え合い、同じ方向を向いて最後まで走り切ることができました。悩み、もがきながら、体当たりで演じた作品です。ぜひ放送を楽しみにしていてください」と熱い思いを明かした。

同番組は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」でのアジア見放題独占配信が決定しており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始予定だ。深夜ドラマの規模を超える展開を誘う。

舞台は群馬県・ひかり市。山々に囲まれた場所に住む中学2年生の春日高男（鈴木福）は、毎日閉塞感を感じながら生きていた。そんな彼の心を救っていたのはボードレールの詩集『惡の華』だ。ある日の夕方、春日が忘れ物を取りに教室に戻ると、そこには憧れのクラスメート・佐伯奈々子（井頭愛海）の体操着が落ちていた。辺りを見回した挙句に春日がとった行動、それは体操着を衝動的に盗むという過ち。しかし、教室は無人ではなかった。一部始終をクラスの問題児・仲村佐和（あの）に隠れて見られていた。翌日、秘密にする代わりに仲村からある“契約”を持ちかけられる。仲村に支配されるようになった春日は、彼女の変態的な要求に翻弄されるうちに絶望を知り、自らのアイデンティティーを崩壊させていく。意外なきっかけから佐伯と付き合うことになり、春日は恋心と背徳の自己矛盾に苛まれる。仲村と佐伯の間で揺れる春日。春日と仲村は地元の大きなお祭りで大事件を起こす。