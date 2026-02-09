「一緒にお休みを過ごすような気持ちで…」皆藤愛子、写真集予約開始をアピール | RBB TODAY

8日、フリーアナウンサーの皆藤愛子が自身の公式Xを更新。写真集『grazing』（小学館）の予約開始を告知した。

同作は、19日発売の皆藤にとって約16年ぶりとなる写真集。タイトルの『grazing』は「放牧」を意味し、初夏のオーストラリアでロケが行われたという。皆藤は、柔らかなピンク色のドレスをまとった表紙写真とともに、「一緒にお休みを過ごすような気持ちで開いていただけたら嬉しいです」と作品に込めた思いをつづり、「本日より予約を開始しています」と予約開始をアピールした。

この投稿にファンからは「ゆっくり過ごせるように予約させて頂きました」「写真集届くの楽しみ」「皆藤さん、相変わらずお綺麗ですなぁ」などの声が寄せられている。

※皆藤愛子、写真集『grazing』の予約開始を告知した投稿（皆藤愛子の公式Xより）