 「一緒にお休みを過ごすような気持ちで…」皆藤愛子、写真集予約開始をアピール | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

「一緒にお休みを過ごすような気持ちで…」皆藤愛子、写真集予約開始をアピール

エンタメ ブログ
注目記事
皆藤愛子 写真集『grazing』撮影：根本好伸（C）小学館
  • 皆藤愛子 写真集『grazing』撮影：根本好伸（C）小学館

　8日、フリーアナウンサーの皆藤愛子が自身の公式Xを更新。写真集『grazing』（小学館）の予約開始を告知した。

　同作は、19日発売の皆藤にとって約16年ぶりとなる写真集。タイトルの『grazing』は「放牧」を意味し、初夏のオーストラリアでロケが行われたという。皆藤は、柔らかなピンク色のドレスをまとった表紙写真とともに、「一緒にお休みを過ごすような気持ちで開いていただけたら嬉しいです」と作品に込めた思いをつづり、「本日より予約を開始しています」と予約開始をアピールした。

　この投稿にファンからは「ゆっくり過ごせるように予約させて頂きました」「写真集届くの楽しみ」「皆藤さん、相変わらずお綺麗ですなぁ」などの声が寄せられている。

※皆藤愛子、写真集『grazing』の予約開始を告知した投稿（皆藤愛子の公式Xより）


皆藤愛子、16年ぶりの写真集を発売決定！春真っ盛りのオーストラリアで“自然体の姿”を収録 | RBB TODAY
画像
皆藤愛子が16年ぶりにオーストラリアで自然体をテーマにした写真集「grazing」を発売し、動物や大自然とふれあう姿を収めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/25/241578.html続きを読む »

【ピックアップ】人気女子アナ・キャスターのフォトエッセイ・注目写真集をチェック 14ページ目 | RBB TODAY
画像
近年、人気のある女性アナウンサー・キャスターの多くが写真集やフォトエッセイなどを発売し、注目を集めている。この記事では、美人アナ・キャスターの話題となった写真集などについて紹介する。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/29/223387_14.html続きを読む »

皆藤愛子写真集 grazing
￥3,960
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
皆藤愛子　ふさのくに【デジタル原色美女図鑑】 (文春e-Books)
￥1,019
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top