牛角が食べ放題20%割引！13日から平日限定「肉の日祭り」追加企画開催 | RBB TODAY

牛角は、「年に一度の肉の日祭り」の追加企画として、牛角公式アプリ会員を対象に食べ放題コースが20%OFFとなるキャンペーンを2月13日から2月19日までの平日限定で実施する。割引後の価格は一人2,446円からとなる。

2/13~2/19 年に一度の肉の日祭り「食べ放題コース20％OFF」

対象となる食べ放題コースでは、カルビやハラミ、タンなどの定番部位をはじめ、焼肉店ならではの豊富なメニューを心ゆくまで楽しめる。

対象となる食べ放題コースは20％OFF適用後の税込み価格は、50品コースが2,446円、70品コースが2,974円、牛角コースが3,326円、牛タン・上焼肉コースが4,382円、黒毛和牛コースが5,262円。

さらに小学生未満は無料、小学生は半額、65歳以上は税込550円引きとなる。小学生・65歳以上は通常価格からの値引き後に、20%OFFが適用される。

実施期間は2月13日から2月19日までの平日限定。実施店舗は全国の牛角店舗となるが、牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前店を除く。