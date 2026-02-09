乃木坂46、5thアルバム『My respect』記念ライブの生中継が決定！22日・23日にABEMA PPVで放送 | RBB TODAY

ABEMAは「ABEMA PPV」にて、乃木坂46のライブ「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」の模様を、2月22日・23日の2日間にわたり生放送する。

同ライブは、1月14日に発売された5thアルバム『My respect』を記念したスペシャルライブ。前作『今が思い出になるまで』以来、約7年ぶりとなる待望のオリジナルアルバムのリリースを祝し、アルバム収録曲を中心に披露する。さらに、29thシングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までの楽曲を軸に構成され、同公演で初披露となる楽曲も予定されている。

「ABEMA PPV」／乃木坂46『5thALBUM MEMORIAL LIVE My respect』(C)乃木坂46LLC

さらに同公演に先駆け、21日18時より、5thアルバム『My respect』に収録される29thシングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までの楽曲の中から、アルバム未収録のアンダー曲やユニット曲などのカップリング曲を中心にお届けするスペシャルライブ「乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025」の生放送も決定した。

両放送は、「ABEMA PPV」にて2月1日18時からチケットの販売を開始しており、各公演4,600円（税込）で視聴することができる。なお、ABEMAアプリで購入の場合は、別途手数料として400円がかかる。

出演者は乃木坂46。なお、「Coupling Collection 2022-2025」では奥田いろはがスケジュールの都合、小津玲奈が学業の都合により休演となる。また「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」は、DAY2（23日）のみ奥田いろはがスケジュールの都合により休演となる。

「ABEMA PPV」／乃木坂46 『Coupling Collection 2022-2025』リピート配信(C)乃木坂46LLC

各公演にはリピート配信も用意されており、「Coupling Collection 2022-2025」は2月27日20時開演、「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」DAY1は2月28日19時開演、DAY2は3月1日19時開演で配信される。同放送のチケットを購入した場合は、リピート配信も視聴可能となっている。