吉瀬美智子はショーパン似合いすぎ！「女優は食材」と持論 | RBB TODAY

28日、女優の吉瀬美智子がお昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にゲスト出演し、プライベートで着る私服について自身の考えを明かした。

この日、MCの神田愛花から「私服何を着てらっしゃるんですか？」と尋ねられると、吉瀬は「出せるところは出したいなって感じですかね」とコメント。神田が「どこですか？出せるところは」と重ねて質問すると、吉瀬は「ドラマとかでも脚を出すので、割と脚は出して。出すと維持できるって言うじゃないですか」と答えた。

吉瀬は現在、木曜ドラマ『愛の、がっこう。』に出演しており、都内で複数のエステやネイルサロンを展開する美容関連会社の社長役を演じている。木曜レギュラーの島崎和歌子からは「今のドラマで社長さん役じゃないですか？びっくりしたのが、ショートパンツをこの年齢で穿きこなせないから」と驚きを隠せない様子。さらに島崎が「半ズボンに抵抗はないんですか？」と尋ねると、吉瀬は「私的には（女優は）料理で例えると食材だと思っているので。監督がシェフだとしたら調理できるような状態でいないといけない、と思っていて。求められている食材で出なきゃという思いがあるので」と持論を展開した。

この話を聞いたショートカットのぱーてぃーちゃん・信子は「ショートカットの女子がショーパン穿くと、マジで虫捕り少年になる」とコメントし、スタジオは「確かに～！」と盛り上がった。その後、信子は「インスタグラムを見ていたら、ショーパンを穿いているショートカットの女性がいて。（まだいけるんだって思って）一着買いましたもん、ショーパン。まだ穿いてはいないけどね。マジでショートカットの憧れなんですよ」と語った。