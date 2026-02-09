櫻坂46、12日に最新シングルMV公開＆先行配信決定！センター・藤吉夏鈴が笑顔で駆け抜けるティザー映像が公開 | RBB TODAY

12日0時、櫻坂46の最新シングル『The growing up train』のMUSIC VIDEOがYouTubeでプレミア公開され、あわせてストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートすることが決定した。今回、プレミア公開ページがオープンし、ティザー映像も公開された。



櫻坂46

同作では、二期生の藤吉夏鈴がセンターを担当。表題曲では6thシングル「Start over!」以来、約2年9カ月ぶりのセンター起用となる。また、昨年加入した新メンバー・四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3人が初めて選抜入りし、フォーメーションは計16人編成に。ティザー映像では、センターの藤吉が笑顔で駆け抜ける姿が印象的に描かれている。

※櫻坂46『The growing up train』 MUSIC VIDEO（2月12日(木)0時プレミア公開）