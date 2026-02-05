 岡田結実、第一子出産を発表！父のますだおかだ・岡田圭右も祝福「開店ガラガラ　おめでとう」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

岡田結実、第一子出産を発表！父のますだおかだ・岡田圭右も祝福「開店ガラガラ　おめでとう」

エンタメ ブログ
注目記事
岡田結実【撮影：小宮山あきの】
  • 岡田結実【撮影：小宮山あきの】

　4日、タレントの岡田結実が自身の公式インスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。

　2025年に一般男性との結婚を発表した岡田。「皆さまへ」と題した直筆の書面を投稿。「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。」と綴り、「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが」と、初めての育児に奮闘している様子を吐露。周囲の支えに対する感謝を述べつつ、「すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです」と、ユーモアある言葉で喜びをあらわにした。

　続けて、「大切な文章の時でも、少し能天気な表現になってしまう私ですが、 我が子の未来に責任を持ち、 楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です。」と自身のこれからについてコメント。また、出産発表の時期については「そしてこのご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、 落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、 何卒ご理解いただけますと幸いです。」と説明した。

　最後は、「子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります」と結び、公私ともに全力で突き進む姿勢を見せている。

　この投稿に父のますだおかだ・岡田圭右も自身のインスタグラムストーリーズで「開店ガラガラ　おめでとう」と祝福。ファンからは、「ゆいちゃんおめでと～」「無理せず、休める時はゆっくり休んでください！」「ゆいちゃんらしく今後の活躍も応援してます！」「えー！？天てれから見てました！おめでとうございます」などの声が寄せられている。


岡田結実、全文直筆で結婚報告「かねてよりお付き合いをさせていただいてる方と…」 | RBB TODAY
画像
タレントの岡田結実が3日、自身のインスタグラムを更新。直筆メッセージを通して、結婚することを公表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/03/227618.html続きを読む »

岡田結実、父・岡田圭右の男児誕生に「スベリの血を受け継いだ人がまた…」 | RBB TODAY
画像
　女優の岡田結実が18日放送の『サンデー・ジャポン』（TBS系）に出演し、父のますだおかだ・岡田圭右に男児が誕生したことについて、「スベリの血を受け継いだ人がまた生まれてしまったなって、ちょっと大丈夫かなっていうのはありますけど、おめでたいですね」と祝福した。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/10/18/183121.html続きを読む »

東京カレンダー2026年4月号
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

BUBKA（ブブカ） コラムパック 2026年3月号 [雑誌]
￥495
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

芸能人の結婚・出産・離婚

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top