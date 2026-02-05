岡田結実、第一子出産を発表！父のますだおかだ・岡田圭右も祝福「開店ガラガラ　おめでとう」 | RBB TODAY

4日、タレントの岡田結実が自身の公式インスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。

2025年に一般男性との結婚を発表した岡田。「皆さまへ」と題した直筆の書面を投稿。「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。」と綴り、「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが」と、初めての育児に奮闘している様子を吐露。周囲の支えに対する感謝を述べつつ、「すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです」と、ユーモアある言葉で喜びをあらわにした。

続けて、「大切な文章の時でも、少し能天気な表現になってしまう私ですが、 我が子の未来に責任を持ち、 楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です。」と自身のこれからについてコメント。また、出産発表の時期については「そしてこのご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、 落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、 何卒ご理解いただけますと幸いです。」と説明した。

最後は、「子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります」と結び、公私ともに全力で突き進む姿勢を見せている。

この投稿に父のますだおかだ・岡田圭右も自身のインスタグラムストーリーズで「開店ガラガラ おめでとう」と祝福。ファンからは、「ゆいちゃんおめでと～」「無理せず、休める時はゆっくり休んでください！」「ゆいちゃんらしく今後の活躍も応援してます！」「えー！？天てれから見てました！おめでとうございます」などの声が寄せられている。