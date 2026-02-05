 日向坂46・小坂菜緒が動画通じ受験生へのエール「私も応援しています」 | RBB TODAY
日向坂46・小坂菜緒が動画通じ受験生へのエール「私も応援しています」

小坂菜緒【写真：竹内みちまろ】
  • 小坂菜緒【写真：竹内みちまろ】

　日向坂46の小坂菜緒が、ラジオ『SONY SONPO QUEST FOR THE FUTURE』（J-WAVE）の企画で受験生に動画でエールを送っている。

　ソニー損保公式Xアカウントは2月5日のポストで、小坂がナビゲートする「SONY SONPO QUEST FOR THE FUTURE」の企画動画を公開。リスナーからのメールを紹介するこの企画の今回のテーマは「受験生へのエール！」となっていた。

　動画の中で小坂は、自身も資格試験の勉強をしているというリスナーから寄せられた「ともに戦おう」というメッセージが書かれたメールを読み上げ、「いいですね。これは仲間、ということで、みなさんで一緒に肩組んで頑張っていきましょう」と呼びかけ、「私も応援しています」とエールを送った。

　また、1月29日にも同アカウントは同企画の動画を公開しており、その中で小坂は「あと少しだけ頑張って。ここで頑張れば自分に自信が持てるはずです」というメッセージを紹介。

　小坂は、「本当にその通りですね」と共感しつつ、「私は応援することしかできないんですけど、いっぱいパワーを送っておくので、ぜひ頑張ってきてください。応援しています」と受験生を励ましていた。

　この動画にファンからは、「これは受かるしかないな」「俺も頑張ろ」「こさかなの念が受験生に届きますように」という声が集まっていた。

※【動画】日向坂46・小坂菜緒が受験生にエール（ソニー損保公式X）


《福田マリ》

