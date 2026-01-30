モデル・長谷川ミラ、結婚を報告！パートナーとの2ショットも公開 | RBB TODAY

30日、モデルの長谷川ミラが自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

投稿された写真には、青空の下で見晴らしの良い芝生に座り、リラックスした様子でくつろぐ長谷川とパートナーの姿が収められている。傍らには白い愛犬も寄り添っており、新しい家族としての穏やかな日常を感じさせる1枚となっている。

合わせて投稿された書面では、「安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました」と結婚の決め手を明かし、「人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています」と心境を綴った。

今後については「仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にしながら、丁寧に取り組んでまいります」と決意を新たにしている。

この投稿には、「ご結婚おめでとうございます！」「これからもお二人にとって幸ある人生でありますように」「末長くお幸せに！」「いつまで笑顔でいてください」など結婚を祝福するコメントが寄せられている。

※モデル・長谷川ミラが結婚を報告した投稿（長谷川ミラの公式インスタグラムより）