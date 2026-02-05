売り上げ2倍！韓国インフルエンサー女優が持つ“営業力”、ハ・ジョンウとの熱愛発覚で注目度急上昇 | RBB TODAY

俳優ハ・ジョンウとの交際が発覚した女優兼インフルエンサー、チャ・ジョンウォンに対する関心が高まり続けている。

2月4日、突如としてハ・ジョンウが7月に結婚するという説が浮上。

当初の報道では、交際相手は「芸能界関係者ではない一般人」と伝えられたが、ハ・ジョンウの所属事務所ワークハウスカンパニーは、「交際しているのは事実だが、結婚は確定しておらず、夏の結婚説も未定」と説明。ハ・ジョンウ自身も「恋人と夏ごろに結婚できたらという思いはあるが、まだ決まってはいない」とコメントした。

彼の父で俳優のキム・ヨンゴンも「結婚はまだではない。私も聞いていない話」とし、過度な拡大解釈を警戒した。ただ、その後、ハ・ジョンウの恋人がチャ・ジョンウォンであることが知られると、雰囲気は一変した。

ハ・ジョンウ

チャ・ジョンウォンは2012年の映画『怖い話』でデビュー。その後、ドラマ『お願い、ママ』『彼女はキレイだった』『あなたが眠っている間に』『無法弁護士～最高のパートナー』『チェックメイト！～正義の番人～』『ユ・ビョルナ！ムンシェフ～恋のレシピ～』などに出演し、着実にキャリアを構築してきた。最近ではバラエティ番組『プレーヤー2：クンたちの戦争』に特別出演したほか、故ソン・ジェリムさんの遺作とされる映画『暴落』では主演を務めている。

チャ・ジョンウォンの“真価”

そんなチャ・ジョンウォンの真価は、インフルエンサーとして強く発揮されている。身長170cmのスタイルと洗練されたイメージ、感度の高いスタイリングを武器に、SNSフォロワーは103万人を突破。「真似したくなるファッション」の象徴的存在として、20～30代の女性を中心に確固たる存在感を築いているのだ。

広告やファッション業界での影響力も、具体的な数値で示されている。チャ・ジョンウォンは昨年、プレミアムボディケアブランド「SkinU」のミューズに抜てきされ、ビューティー業界でも影響力を証明。さらに、昨年夏には中国・杭州と蘇州で開かれた韓国ファッションブランド「Grove」のオフラインイベントにモデルとして参加すると、現地での売上が従来比約2倍以上に増加したと伝えられている。イベント当日に着用した商品の問い合わせが殺到するなど、反応は非常に大きかったという。

（写真提供＝OSEN）チャ・ジョンウォン

こうしたチャ・ジョンウォンのファッションセンスとスター性は、すでに韓国国内を超え、中国本土にまで広がっている。業界関係者の間では「チャ・ジョンウォンが登場すれば、雰囲気と売上が同時に上がる」という評価も出ている。

情報筋によると、ハ・ジョンウとチャ・ジョンウォンは8～9年にわたり交際してきた長寿カップルで、芸能界では以前から知られていた存在だったという。

現在、大衆の関心は自然と「ハ・ジョンウの恋人」という枠を超え、「チャ・ジョンウォン」という1人の人物そのものに向けられつつある。

（記事提供＝OSEN）

