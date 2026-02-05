ドトール、ゆず香る“桜オレ”からふんわり“桜マフィン”まで！春限定商品を19日に発売 | RBB TODAY

ドトールコーヒーショップで2月19日から「ふわりと香る。桜フェア」がスタートする。

同フェアでは「ゆず香る 桜オレ」「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ~桜~」「桜香る ピーチグリーンティー」などのドリンクメニューや、「桜香るパリパリチョコミルクレープ」「もっちり桜どらやき」「しっとり桜バウムクーヘン」「ふんわり桜マフィン」など桜風味のスイーツを発売する。

さらに春だけの特別なコーヒー「プレミアムローストコーヒー桜」と、コーヒーと相性抜群の「桜香るショコラフィナンシェ」も数量限定で発売する。

「ゆず香る 桜オレ」は淡い桜色の桜ミルクと、香り高くすっきりした酸味の木頭柚子ジュレをあわせた春限定のドリンクだ。ホイップの上には柚子ジュレソースをトッピングし、さらに抹茶パウダーとさくらパウダーをふりかけ、春らしい見た目に仕上げている。桜ミルクは、ほのかに桜が香るやさしい甘さに仕立てており、春の訪れを感じさせる一杯だ。価格はSサイズ540円から。

「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ~桜~」は淡い桜色の桜ミルクと抹茶わらびもちをあわせた春限定のドリンクだ。桜ミルクはほのかに桜が香るやさしい甘さに仕立てており、仕上げに木頭柚子ジュレを加えている。価格は640円。アイスのみの提供となる。

ゆず香る 抹茶わらびもちオレ～桜～（アイスのみ）640円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 260219

「桜香る ピーチグリーンティー」はグリーンティーに春を感じる桜ソースを合わせ、果肉入りの白桃ソースで爽やかな味わいと食感をプラスしている。価格は550円。アイスのみの提供となる。

桜香る ピーチグリーンティー（アイスのみ）550円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 260219

スイーツでは「桜香るパリパリチョコミルクレープ」を540円で販売する。ひとつひとつ丁寧に焼き重ねた香ばしいクレープ生地に、口どけの良いホイップクリームと苺チョコを重ね合わせた。トップには、苺風味のナパージュで艶やかにコーティングし、桜の香り漂うホイップクリームとソースで華やかに仕上げている。

桜香るパリパリチョコミルクレープ540円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 260219

「もっちり桜どらやき」は桜香るもっちり食感のどら焼きだ。国産よもぎを練り込んだ大福に、やさしい甘さの桜餡を包み、北海道小豆と一緒にサンドしている。価格は300円。

もっちり桜どらやき300円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 260219

「ふんわり桜マフィン」は桜の葉を練り込んだマフィン生地に、上品な甘さの桜餡を忍ばせた。天面には淡いピンク色のクランブルをのせて、春らしく仕上げている。価格は290円。

ふんわり桜マフィン290円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 260219

「しっとり桜バウムクーヘン」は北海道産生クリームを使用しやさしい甘さに仕上げた、しっとり食感のバウムクーヘンだ。価格は290円。

しっとり桜バウムクーヘン290円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 260219

数量限定商品として「桜香るショコラフィナンシェ」を730円で販売する。淡い桜色のしっとりしたフィナンシェの中央に、愛らしいピンク色の桜味ショコラクリームをあしらった。1箱3個入りとなる。

桜香るショコラフィナンシェ730円（税込）（1箱/３個入）©Doutor Coffee Co., Ltd. 260219

「プレミアムローストコーヒー桜」は2018年の発売以来、毎年人気の春のコーヒーだ。エチオピア産のコーヒーをメインにブレンドし、桜チップで燻しながら焙煎。八重桜の花と大島桜の葉から作った桜パウダーを合わせた。春風のように華やかな桜の香りがふんわり香る、やさしい甘味に仕上げている。価格はコーヒー粉200グラムが1360円、ドリップカフェ5パックが590円。

プレミアムローストコーヒー桜 コーヒー粉（200ｇ）1,360円（税込）、ドリップカフェ（5パック）590円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 260219

フェア期間中、テイクアウト用のドリンクカップが数量限定で桜デザインになる。桜メニューだけでなく全てのドリンクが対象となる。