高畑充希、第一子出産を発表！夫は岡田将生 | RBB TODAY

28日、女優の高畑充希が自身のインスタグラムを更新し、第1子の出産を報告した。

高畑はストーリーズで「無事家族が増えました」と伝え、「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います。昨年はたくさんのお心遣い、ありがとうございました！」とつづった。夫の岡田将生も同日、自身のインスタグラムで高畑と同じ文面で第1子誕生を報告している。2人の報告を受け、SNS上では「更にステキな家庭を築いてください」「おめでとうございます！」「ますます賑やかになりますね」など、祝福の声が寄せられている。

高畑と岡田は2024年11月19日に結婚を発表、2025年7月に第1子妊娠を報告していた。