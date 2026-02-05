 KFCの定番チキンが600円おトクに！食べ応え抜群の「春のチキン祭りパック」12日より販売 | RBB TODAY
KFCの定番チキンが600円おトクに！食べ応え抜群の「春のチキン祭りパック」12日より販売

「春のチキン祭りパック」1,200円（税込）
　日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で「春のチキン祭りパック」を2月12日から3月10日まで期間限定で販売する。


　同パックは、KFCを代表する2つの定番チキン「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」3ピースが入った、食べ応え抜群のパックだ。価格は1200円で、単品積上げ価格と比べて600円お得となる。

　「オリジナルチキン」は、創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけて完成させた11種類のハーブ&スパイスを使用。KFC専用の圧力釜で高温調理することで、外は香ばしく、中はジューシーな味わいに仕上げている。

　「カーネルクリスピー」は、にんにく醤油で味付けした鶏むね肉を特製衣で包み込み、サクサクとした軽快な食感が魅力の一品だ。

　さらに、「春のチキン祭りパック」を購入した客は「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個を、それぞれ390円でいくつでも購入できる。通常価格より190円お得に追加で購入できる。

　販売店舗は全国のKFC店舗。一部店舗では取り扱いがない場合がある。デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある。


