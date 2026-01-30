元NMB48・吉田朱里、第1子女児出産を報告！ | RBB TODAY

30日、元NMB48のメンバーでモデル、タレントの吉田朱里が自身の公式インスタグラムを更新。第一子となる女児を出産したことを報告した。

吉田は、生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手のアップや、ピンク色の部屋着姿の吉田が愛娘を大切そうに抱きかかえている親子ショットなどを公開。母親としての柔らかな雰囲気が感じられる写真となっている。

あわせて「先日、元気な女の子を出産しました」と報告。「妊娠発表から、出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき無事この日を迎えられたことに心から感謝しております」と記し、周囲の支えに対する感謝の言葉を綴った。

今後については、「慣れないことだらけですが自分らしく家庭とお仕事を両立させながらこれまでと変わらない私も、新しい自分も発信していきたいなと思っております」と意気込みを記し、続けて「今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。なお、出産のエピソードについては落ち着いたタイミングでYouTubeで話す予定だと明かしている。

この投稿を見たファンからは、「アカリンおめでとうー！！！産後と思えない可愛さ、、さすがとしか言えない…」「産後直後でもビジュ爆発！」「youtube楽しみにしてます！」などのコメントが寄せられている。

吉田は2024年4月に自身のYoutubeチャンネルで一般男性との結婚を発表。昨年9月には第一子妊娠を発表していた。

※元NMB48・吉田朱里が第一子出産を報告した投稿（吉田朱里の公式インスタグラムより）