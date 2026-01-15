第2子妊娠中の西野未姫、"いちごコーデ"1歳愛娘との散歩ショット公開！ | RBB TODAY

元AKB48でタレントの西野未姫が15日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。1歳の愛娘・にこりちゃんとのお散歩ショットを公開した。
西野は2022年11月22日に極楽とんぼ・山本圭壱と結婚。2026年1月4日に第2子妊娠を報告した。今回の投稿では「代々木公園でお散歩した時の写真」とつづり、青空の下で娘と過ごす穏やかな時間を写した写真を複数枚掲載した。
冬晴れの代々木公園の広々とした芝生を背景に、白のロングコートに身を包んだ西野が、“いちご”モチーフの帽子をかぶった娘を優しく見守る姿が印象的。娘は小花柄のピンクのダウンコートにギンガムチェック柄のフリルスカート、タイツを合わせた“いちごコーデ”で、小さなスコップのようなおもちゃを手に、よちよちと歩く後ろ姿も収められている。さらに、西野がしゃがみ込んで笑顔で声をかける様子や、娘が片手を高く伸ばして何かを見つけたかのような仕草を見せるショットなど、母娘の温かな空気感が伝わってくる。
コメント欄には「いい写真」「ホッコリ」「癒される」「な～んて可愛いの」「未姫ちゃんもにこりちゃんもいい笑顔」や、「みきちゃん第二子の性別はどっちだろう」「にこりちゃんがお姉ちゃんになるの楽しみだー！！」などの反響も寄せられている。
