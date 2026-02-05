高市早苗のメッセージ動画再生回数に様々な声 | RBB TODAY

1月26日、自民党の公式YouTubeチャンネルが更新され、『【高市総裁メッセージ】日本列島を、強く豊かに。』と題した動画が投稿された。しかし現在、その動画再生回数に疑問の声が上がっている。

動画は約30秒の短尺で、高市総裁がカメラを真っ直ぐ見据えて語りかける構成となっている。「挑戦しない国に未来はありません。守るだけの政治に希望は生まれません」という切り出しから始まり、「未来は自らの手で切り開くもの。 自民党はその先頭に立ちます。逃げません 。ぶれません。決断します」と力強く宣言。最後は「日本列島を強く豊かに、皆様と共に自民党」という言葉で締めくくられている。

現在、この動画の再生回数がネット上で大きな注目を集めている。公開から約10日が経過した2月5日時点で、再生回数は1億回超えを記録。SNS上ではその急激な伸び方をめぐり、「何ですか、このエグい再生数」「どんだけ広告費かけたらこんだけ再生数取れるん」「何度、この広告に興味ないとフィードバックを送っても上がってくる...相当金払ってんだなって感じ」といった声のほか、「金ある政党が選挙期間に広告ぶん回して何がダメなの？」といった意見が寄せられている。

※【高市総裁メッセージ】日本列島を、強く豊かに。（自民党の公式YouTubeより）