ヤマト運輸の“クロネコ”がオムレットに！ファミマ、ねこモチーフの17種類の商品を10日より発売 | RBB TODAY

ファミリーマートはねこモチーフのオリジナル商品17種類を2月10日から順次発売する。

「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」

「クロネコのオムレット」(税込298円)は、ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグループ公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピングした。紙ピック、パッケージともにデザインは全3種類だ。

「肉球タルト(いちご&チョコ)」(税込248円)で、猫の肉球をイメージしたいちごムースをトッピングしたタルトだ。タルト台の中にはなめらかなチョコカスタードを入れた。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで全3種類となる。

肉球タルト（いちご＆チョコ）（税込248円）

「mofusand わっふれ~む」(税込250円)は、もちもち生地の四角いワッフルの中にカスタード味のクリームを入れた。焼印は全10種類、オリジナルシールが1枚入(全12種類ランダム)だ。12種類のうち1種類はファミリーマート オリジナル描き下ろしデザインが入っている。

mofusand わっふれ～む（税込250円）

「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」(税込248円)は、「にゃんともおいしい」シリーズ初の濃厚なショコラテリーヌだ。猫専門イラストレーターCoony(クーニー)による、くろねこが描かれたパッケージデザインで全4種類となる。

にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ（税込248円）

「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん(2個入)」(税込195円)は、2種類の猫のかわいい顔をかたどったおまんじゅうだ。中身の餡はキャラメル味の「きゃにゃめるあん」となる。

ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）（税込195円）

「肉球印のもち入りどら焼き こしあん」(税込211円)は、ふんわりとした生地で北海道産小豆を使用したこしあんと求肥もちを挟んだどら焼きだ。

肉球印のもち入りどら焼き こしあん（税込211円）

「肉球すい~とぽてと」(税込198円)は、かわいい肉球型のすい~とぽてとで、やさしいお芋の甘さを味わえる。

肉球すいーとぽてと（税込198円）

「にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味」(税込145円)は、かわいい猫の顔型クッキーだ。フランス産発酵バター入りのミルククッキーとキャラメルクッキーを組み合わせた。

にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味（税込145円）

「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」(税込178円)は、ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地でしましま模様のしっぽに見立てたパンに、キャラメルクリームをサンドしたちぎって食べやすいパンだ。

「にゃんチパック(にゃあん&ホイップ)」(税込178円)は、肉球の焼き印を入れたパンにつぶあんとホイップをサンドしたランチパックだ。

「ハッピーニャーン」(税込186円)は、とまらにゃい「コーンポタージュ」味のしあわせにゃハート型のハッピーターンだ。パッケージはつながるデザインで全4種類となる。