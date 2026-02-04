くりえみ、南国で大胆なビキニ姿を披露！アシンメトリー×ウエストクロスで美くびれ際立つ | RBB TODAY

タレントでクリエイターのくりえみが3日、自身のインスタグラムを更新。南国のプールサイドで撮影された、ロイヤルブルーのビキニ姿を公開し、抜群のスタイルが注目を集めている。
トップスは胸元を強調するアシンメトリーなデザインで、ボトムスはくびれを際立たせるウエストクロス仕様のビキニ。ロイヤルブルーのカラーが青空と南国の植物に映え、プールサイドのベンチに腰掛けた姿は、開放感あふれる一枚となっている。
くりえみは、「東京の冬が寒すぎるので、あたたかい国で仕事をすることにします🐇
場所に縛られない生き方が自分にとって、幸福度高いです。」とつづり、自由なライフスタイルについても言及した。
コメント欄には「最高に美しい」「ブルーが鮮やか」「羨ましい」などの声が寄せられ、反響を呼んでいる。
