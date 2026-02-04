 くりえみ、南国で大胆なビキニ姿を披露！アシンメトリー×ウエストクロスで美くびれ際立つ | RBB TODAY
くりえみ、南国で大胆なビキニ姿を披露！アシンメトリー×ウエストクロスで美くびれ際立つ

くりえみ（写真はくりえみの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
　タレントでクリエイターのくりえみが3日、自身のインスタグラムを更新。南国のプールサイドで撮影された、ロイヤルブルーのビキニ姿を公開し、抜群のスタイルが注目を集めている。

　トップスは胸元を強調するアシンメトリーなデザインで、ボトムスはくびれを際立たせるウエストクロス仕様のビキニ。ロイヤルブルーのカラーが青空と南国の植物に映え、プールサイドのベンチに腰掛けた姿は、開放感あふれる一枚となっている。

　くりえみは、「東京の冬が寒すぎるので、あたたかい国で仕事をすることにします🐇
場所に縛られない生き方が自分にとって、幸福度高いです。」とつづり、自由なライフスタイルについても言及した。

　コメント欄には「最高に美しい」「ブルーが鮮やか」「羨ましい」などの声が寄せられ、反響を呼んでいる。


くりえみ、ミニスカ＋メガネのかわいい系ショットにファン「美しい天使」 | RBB TODAY
画像
くりえみがミニスカとメガネのかわいいショットを公開し、ファンから絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/17/239682.html続きを読む »

くりえみが愛犬とペアルックに！母からの31歳誕プレ披露 | RBB TODAY
画像
くりえみが愛犬とペアルックを披露し、母からの31歳の誕生日プレゼントを紹介した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/09/231326.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_399F5QVQ続きを読む »

《Kagura》

