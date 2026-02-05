『トンイ』の名子役キム・ユジョン、まもなく“おば”に　実姉の臨月ショットに「瓜二つ」「遺伝子最強」の声 | RBB TODAY

人気ドラマ『トンイ』でトンイの子供時代を演じた女優キム・ユジョンが、まもなく“おば”になる。

3歳年上の実姉で女優のキム・ヨンジョンがマタニティフォトを公開し、出産を控えた近況を伝えたのだ。

【写真】キム・ユジョン、背中あらわな肩出しドレス

キム・ヨンジョンは最近、自身のSNSに「予定日までD-49…！ 先延ばしにしていた臨月写真、ついに撮影。もうすぐ会えるね、私たちのホトギ（赤ちゃんの愛称）」というコメントとともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、キム・ヨンジョンが夫とともにマタニティフォトの撮影に臨む様子が収められている。お腹のラインが自然に浮かび上がる衣装を着て明るく微笑む姿や、夫がお腹を見つめながら手を重ねる場面など、ささやかで温かな瞬間が切り取られている。

モノクロで演出されたカットでは、より落ち着いた端正な雰囲気も際立っていた。

（写真＝キム・ヨンジョンSNS）

とりわけ、くっきりとした目鼻立ちや漂う雰囲気は、妹のキム・ユジョンを彷彿とさせる。写真が公開されると、「そのままキム・ユジョン」「そっくり姉妹」「姪（甥）も美形遺伝子確定」といった声が相次ぎ、祝福のコメントが殺到した。

（写真提供＝OSEN）キム・ユジョン

キム・ヨンジョンはキム・ユジョンの実姉で、2017年にウェブドラマ『全知的片思い視点・特別編』でデビューし、女優として活動してきた。2023年11月にスポーツトレーナーと結婚し、現在は出産を控えて新たな家族を迎える準備を進めている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ユジョン プロフィール

1999年9月22日生まれ。韓国・ソウル出身。2003年にテレビCMで子役デビュー。可愛らしいビジュアルと優れた演技力を持ち、ドラマ『イルジメ～一枝梅』（2008年）、『トンイ』（2010年）、『太陽を抱く月』（2012年）など、数多くの作品でヒロインの子供時代を演じた。2016年に主演したドラマ『雲が描いた月明り』で子役から脱皮し、大人の女優として本格的に活動をスタート。2018年に甲状腺機能低下症を診断されて一時期休養したが、同年11月に放送されたJTBCドラマ『まず熱く掃除せよ』で復帰した。

■【写真】『トンイ』名子役キム・ユジョン、全身黒の“脱・清純派SHOT”で話題に「これは永久保存版」

■【写真】露出禁止の呪文はもう効かない？ “大胆ドレス”が次々と登場した釜山国際映画祭レッドカーペット

■【写真】「面影ゼロ」『トンイ』の名子役キム・ユジョン、完全に“大人の女優”へ…艶やかオーラに釘付け