安めぐみ、12歳年上の夫・東MAXは異性として「ちょっとキツイな」“対処法”にスタジオ爆笑 | RBB TODAY

タレントの安めぐみが、4日に放送されたバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。12歳年上の夫の東MAXこと東貴博について、最近、異性として見られないと感じる時があると明かし、スタジオを沸かせた。
番組内で、MCの上田晋也から10歳以上年の差のある夫について「まだキュンと、ときめいたりするの？」と問われた安は、「ちょっとキツイなと思うこともあって」と正直に告白。
さらにそんな時の対処法として、キツイと思った時は昔のTake2時代の東のカッコいい雑誌の表紙写真を見て「あれはこれだ！」と自分に言い聞かせていると語り、共演者からは笑いが起きた。思わず共感を誘うエピソードに、スタジオも盛り上がりを見せた。
