BLACKPINK・ジス＆ソ・イングクが初共演！バーチャル空間での恋愛を描くNetflixドラマ『マンスリー彼氏』3月6日より配信 | RBB TODAY

BLACKPINK・ジス＆ソ・イングクが初共演！バーチャル空間での恋愛を描くNetflixドラマ『マンスリー彼氏』3月6日より配信

　BLACKPINKのジスとソ・イングクが初共演するNetflixシリーズ『マンスリー彼氏』が3月6日より世界独占配信される。今回、仮想恋愛を予感させるティザー予告と、「1つでも当てはまるなら 今すぐ登録」というチェックリストの横で物思いにふける主人公・ミレ（BLACKPINK・ジス）の姿を捉えたキーアートが公開された。

　同作は、日々の忙しさに疲れ切った女性が、思いがけずバーチャル恋愛シミュレーションサービスのアプリに登録したことから自身の日常を一変させていくロマンティック・コメディだ。

　仕事に振り回され、恋愛のことを考える余裕もないまま心身ともに疲れ果てたウェブ漫画プロデューサーのミレは、あるとき思いがけず見つけたバーチャルデートサービスに登録。そして、バーチャル空間の中で理想の男性たちとデートを重ねていくうちに、ミレの生活は大きく動き出す。

　公開された映像では、忙しすぎる日々に疲れ、ぐったりとした表情を見せていたミレが、アプリを通して多様なシチュエーションのバーチャル空間へと飛び込み、次々と魅力的な男性たちと出会う中で、次第に生き生きとした表情を取り戻していく様子が映し出されている。映像には、様々な装いの男性たちが登場するが、顔は明かされないまま。ミレとどのようなデートを繰り広げるのか。

　恋愛とは無縁の人生を送ってきたが、デートアプリで出会ったバーチャル彼氏にときめきを募らせていく女性・ミレを演じるのは、世界中で絶大な支持を集めるガールズグループ・BLACKPINKのメンバーであり、俳優としても活動するジス。 同作でNetflixシリーズ初出演にして主演を務め、BLACKPINKとは違う新たな魅力を見せている。

　ジスは「キャラクターを通してワクワクする恋愛を疑似体験できるはず。繰り返しの毎日に疲れている方にとって、楽しいご褒美のような作品になると思います」と同作の見どころをアピール。

　また、同作でジスと初共演を果たすソ・イングクは、ジスと同じくアーティストとしても活動しながら、『応答せよ1997』、『空から降る一億の星』などの大ヒット作に出演し、日本でも名実ともに高い人気を誇る。

　そんなソ・イングク扮するキョンナムは、天才ウェブ漫画プロデューサーとして周囲から一目置かれる存在で、ミレの同僚兼ライバルとして登場。

　ソ・イングクは「バーチャルと現実、両方の世界で恋愛が描かれている点がとても興味深いです。2つの世界を行き来するストーリー展開が最大の見どころです」とコメントしている。

　同作の監督を務めるのは、『酒飲みな都会の女たち』や『損をするのは嫌だから』などのキム・ジョンシク。ラブコメディ作品で定評のあるキム・ジョンシク監督が、同作で仮想恋愛をテーマに、ひと味違った新たな恋のかたちを描き出す。

『マンスリー彼氏』ティーザー予告編 - Netflix


《アルファ村上》

