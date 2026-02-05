兵役を前に…再契約後“初カムバック”　ATEEZの覚悟「入隊後の時間についても思い描いている」 | RBB TODAY

ボーイズグループATEEZ（エイティーズ）が再契約後、初となるカムバックへの思いを語った。

2月5日午後、ATEEZはソウル・永登浦（ヨンドゥンポ）区のフェアモント・アンバサダー・ソウルで、13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』の発売記念記者懇談会を開き、新作アルバムについて語った。

これに先立ちATEEZは、昨年リリースした12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』および同作の別バージョン『GOLDEN HOUR : Part.3 “In Your Fantasy Edition”』の2作品で、米ビルボードをはじめとするグローバルチャートを席巻し、“ワールドクラス”の存在感を証明した。

「GOLDEN HOUR」シリーズを通じて、自分たちが最もまぶしく輝く瞬間を描いてきたATEEZは、約7カ月ぶりの新作で2026年の幕を開ける。

特に今回のアルバムは、昨年7月にメンバー全員が所属事務所KQエンターテインメントと再契約を結んで以降、初めて発表する作品となる。

ホンジュンは「今年最初のアルバムであり、再契約後に初めてお披露目するアルバムでもあるので緊張もあるが、ワクワクしながら準備した。前作とはまた違った魅力をお見せできるよう、良い活動で応えたい」と意気込みを語った。

またソンファは「再契約後初のアルバムだが、7年前の気持ちに戻って準備した。毎回、アルバムに切実な思いを込めてきたつもりだが、その気持ちを受け継ぎ、メンバー同士で再契約した分、さらに団結して準備した」と明かした。

続けてユンホは「改めて“ATEEZ”という名前をしっかり刻みつけるために努力した。エネルギーあふれるステージでお会いしたい」と付け加えた。

再契約後の活動が本格化する一方で、ATEEZは今後、メンバーの兵役も控えている。

これについてソンファは、「大韓民国の国民として国防の義務は当然のこと。入隊時期はそれぞれの状況に合わせ、時が来たら行くことになると思う。再契約をした分、入隊後の時間についても思い描いている。誠実に向き合っていきたい」と答えた。

なお、ATEEZの13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』は、2月6日14時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

◇ATEEZ プロフィール

2018年10月に韓国で、翌2019年12月に日本でデビューした8人組K-POPボーイズグループ。メンバー個々のスタイルを強調したダンスパフォーマンスの実力や、他と一線を画すコンセプト、楽曲でグローバルな人気を誇る。2023年6月に韓国でリリースされたミニアルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』は、米ビルボード「ビルボード200」で初登場2位にランクインし、ビルボード・ジャパンの総合アルバムチャート「Hot Albums」では総合首位を獲得。同年12月1日にリリースされたフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』は初動約170万枚を達成し、米ビルボード「ビルボード200」で1位を記録した。

